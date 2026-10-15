Nem hagyják annyiban: gazdasági szervezetek fordultak a kormányhoz a vagyonadó miatt

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A vagyonosabb rétegek fokozott közteherviselésének elvét támogatva, ugyanakkor a tervezett vagyonadó több rendelkezésének felülvizsgálatát kezdeményezve fogalmazott meg közös javaslatokat több mint tíz gazdasági szakmai szervezet. Az aláírók egyebek mellett a beruházások elismerését, az 1–5 milliárd forint közötti vagyonokra vonatkozó mérsékeltebb adókulcs bevezetését, valamint a nehezen pénzzé tehető vagyonelemek sajátos kezelését szorgalmazzák.

Magyar Nemzet
2026. 10. 15. 10:31
Több kritika éri a kormány tervezetét a vagyonadóról Fotó: Kajdi Szabolcs

Külön adókulcsot javasolnak az 1–5 milliárd forintos vagyonokra

A szakmai szervezetek a tervezett adókulcsok módosítását is kezdeményezik. Az 1 és 5 milliárd forint közötti vagyonokra egy külön, mérsékeltebb, 0,3–0,5 százalékos kulcs bevezetését tartanák indokoltnak, amely akár fokozatosan, évről évre emelkedhetne.

Érvelésük szerint ebbe a vagyonkategóriába olyan kisvállalkozók is tartozhatnak, akiknek vagyona jelentős részben a vállalkozás működéséhez szükséges eszközökben testesül meg, és nem feltétlenül áll rendelkezésükre az adófizetéshez szükséges szabad pénzeszköz.

Ehhez kapcsolódik a közös javaslatcsomag harmadik pontja, amely a likvid és az illikvid, vagyis nehezen pénzzé tehető vagyonelemek eltérő kezelésére hívja fel a figyelmet.

Az aláírók szerint számos magyar vállalkozás mérlegében jelentős saját tőke szerepel, amely ugyanakkor alacsony hozamú vagy nehezen értékesíthető eszközökben testesül meg. Ezek szakértői felértékelése önmagában is számottevő idő- és költségráfordítással járhat.

A szervezetek arra is figyelmeztetnek, hogy az értékelési változások számviteli kezelése befolyásolhatja a vállalkozások banki megítélését, ezen keresztül pedig a hitelhez jutási lehetőségeiket. Ezért az ilyen vagyonelemek adóztatásánál különös körültekintést kérnek.

A tőzsdei cégek és a startupok helyzetét is rendeznék

A közös állásfoglalás külön kitér a tőzsdén jegyzett, a tőzsdei megjelenést tervező, valamint a fiatal, gyorsan növekvő vállalkozások sajátos helyzetére.

Az aláírók szerint a tervezett szabályozás egy alacsony közkézhányaddal rendelkező társaság esetében jelentősen növelheti a tőzsdei jelenlét költségeit. A startupoknál pedig az okozhat problémát, hogy egy külső tőkebevonás számottevően megemelheti az alapítók tulajdonrészének értékét anélkül, hogy ezzel párhuzamosan ténylegesen elkölthető jövedelemhez jutnának.

A szakmai szervezetek ezért ezekre az esetekre is külön szabályozási megoldások kidolgozását javasolják.

További egyeztetést tartanak szükségesnek

Az állásfoglalás szerint a társadalmi egyeztetésre rendelkezésre álló rövid idő megnehezítette a különböző szakmai szempontok részletes megvitatását. Az aláírók úgy vélik, hogy a már azonosított problémákon túl a szabályozás alkalmazása során további, jelenleg még nem látható kérdések is felmerülhetnek.

Ezért azt kérik a kormányzattól, hogy a jogalkotási folyamat későbbi szakaszaiban is maradjon nyitott az érintettekkel folytatott egyeztetésre, és szükség esetén biztosítson lehetőséget a szabályozás módosítására.

A vagyonadót bejelentése óta számos kritika érte, ráadásul a szisztéma több országban már megbukott. Ausztria, Dánia, Németország, Hollandia, Finnország, Luxemburg és Svédország is megszüntette a széles körű vagyonadót, Franciaország pedig 2018-ban lecserélte egy szűkebb, csak az ingatlanvagyont érintő adóra. Az OECD szerint a kivezetések mögött rendre ugyanazok a problémák jelentek meg: kevés bevétel, jelentős adminisztrációs teher, adóelkerülés és a tőke elvándorlásának veszélye. 

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Pilhál György
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Út a gumiszobába

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

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