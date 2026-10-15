Nem hagyják annyiban: gazdasági szervezetek fordultak a kormányhoz a vagyonadó miatt

Külön adókulcsot javasolnak az 1–5 milliárd forintos vagyonokra

A szakmai szervezetek a tervezett adókulcsok módosítását is kezdeményezik. Az 1 és 5 milliárd forint közötti vagyonokra egy külön, mérsékeltebb, 0,3–0,5 százalékos kulcs bevezetését tartanák indokoltnak, amely akár fokozatosan, évről évre emelkedhetne.

Érvelésük szerint ebbe a vagyonkategóriába olyan kisvállalkozók is tartozhatnak, akiknek vagyona jelentős részben a vállalkozás működéséhez szükséges eszközökben testesül meg, és nem feltétlenül áll rendelkezésükre az adófizetéshez szükséges szabad pénzeszköz.

Ehhez kapcsolódik a közös javaslatcsomag harmadik pontja, amely a likvid és az illikvid, vagyis nehezen pénzzé tehető vagyonelemek eltérő kezelésére hívja fel a figyelmet.

Az aláírók szerint számos magyar vállalkozás mérlegében jelentős saját tőke szerepel, amely ugyanakkor alacsony hozamú vagy nehezen értékesíthető eszközökben testesül meg. Ezek szakértői felértékelése önmagában is számottevő idő- és költségráfordítással járhat.

A szervezetek arra is figyelmeztetnek, hogy az értékelési változások számviteli kezelése befolyásolhatja a vállalkozások banki megítélését, ezen keresztül pedig a hitelhez jutási lehetőségeiket. Ezért az ilyen vagyonelemek adóztatásánál különös körültekintést kérnek.

A tőzsdei cégek és a startupok helyzetét is rendeznék

A közös állásfoglalás külön kitér a tőzsdén jegyzett, a tőzsdei megjelenést tervező, valamint a fiatal, gyorsan növekvő vállalkozások sajátos helyzetére.

Az aláírók szerint a tervezett szabályozás egy alacsony közkézhányaddal rendelkező társaság esetében jelentősen növelheti a tőzsdei jelenlét költségeit. A startupoknál pedig az okozhat problémát, hogy egy külső tőkebevonás számottevően megemelheti az alapítók tulajdonrészének értékét anélkül, hogy ezzel párhuzamosan ténylegesen elkölthető jövedelemhez jutnának.

A szakmai szervezetek ezért ezekre az esetekre is külön szabályozási megoldások kidolgozását javasolják.

További egyeztetést tartanak szükségesnek

Az állásfoglalás szerint a társadalmi egyeztetésre rendelkezésre álló rövid idő megnehezítette a különböző szakmai szempontok részletes megvitatását. Az aláírók úgy vélik, hogy a már azonosított problémákon túl a szabályozás alkalmazása során további, jelenleg még nem látható kérdések is felmerülhetnek.