Atommegállapodás: az Orbán-kormány örökségét viszik tovább Magyar Péterék

Három pilléren nyugszik az amerikai–magyar nukleáris csomag

A keretmegállapodás három konkrét szakmai területen nyit utat az amerikai atomiparnak Magyarországon. Az első és legközvetlenebb elem a jelenleg üzemelő paksi atomerőmű fűtőanyag-ellátásának diverzifikálása. Az előző kormányzat mintegy 114 millió dollár értékű megállapodást kötött az amerikai Westinghouse vállalattal nukleáris üzemanyag szállításáról. A létesítmény üzemanyag-beszerzése az elmúlt években az üzemanyagciklusoktól függően évi 16 és 57 milliárd forint között mozgott; 2023-ban 56,9 milliárd, 2024-ben pedig 23,8 milliárd forintot fordítottak erre a célra. A kiugró 2023-as értéket az előző évben kirobbant orosz–ukrán háború nyomán végrehajtott extra beszerzés magyarázza.

Az amerikai fűtőelemek tényleges bevetésére azonban csak a meglévő orosz és francia szállítási szerződések futamidejének figyelembevételével, valamint a Westinghouse VVER-440-es blokkokhoz illeszkedő üzemanyagának magyarországi engedélyezése után kerülhet sor.

A jelenlegi menetrend szerint a paksi atomerőmű a francia beszállítást az első blokkhoz a 2032 utáni évektől 2057-ig, a másodikhoz 2033 után 2058-ig, a harmadikhoz 2035-től 2055-ig, a negyedikhez pedig 2037-től 2057-ig várja. Ami a Paks II atomerőművi beruházást illeti, a szakmai szabályok még szigorúbbak: egy új atomerőművet csak a tervezésekor rögzített, eredeti technológiájú üzemanyaggal lehet beüzemelni, így ott az átadást követően nagyjából tíz évvel jöhet szóba alternatív fűtőanyag használata.

A második pillér a Pakson keletkező kiégett fűtőelemek új technológiájú, biztonságos átmeneti tárolására vonatkozik. Jelenleg a kiégett kazettákat többévnyi pihentetés után a telephelyen működő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában helyezik el, az amerikai technológia bevonása pedig a tárolási kapacitások modernizálását és a későbbi esetleges újrahasznosítás előkészítését szolgálhatja.