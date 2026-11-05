Csúnyán elszámolta magát a Tisza, ha a paksi szakítással büntetné az oroszokat

Szűkös a nyugati kivitelezői kapacitás

Egy esetleges szerződésbontás után a nyugati technológiára való átállás sem lenne zökkenőmentes, az atomiparban ugyanis a reaktortípusok megléte mellett a tényleges gyártói kapacitás és a kiépített beszállítói lánc a döntő tényező – ezt korábban már részletesen elemeztük. Hárfás Zsolt most arra is rámutatott:

a meghatározó nyugati vállalatok közvetlen külföldi kivitelezési állománya jelenleg töredéke az orosznak.

A francia EDF külföldön mindössze két EPR blokkot épít a brit Hinkley Point C erőműben, a hazai piacára tervezett hat új EPR2 egység közül pedig az első, Penly telephelyre szánt reaktor kivitelezése várhatóan csak 2029-ben indul el. Az amerikai GE Vernova–Hitachi a kanadai Darlingtonban épít egy 300 megawattos kis moduláris reaktort, az Egyesült Államokban pedig 2026 szeptemberében kapott építési engedélyt egy hasonló egységre a Clinch River telephelyen.

Az amerikai Westinghouse esetében a 2026. októberi adatok szerint Kínában 14, az AP1000-es technológiai családba tartozó blokk épül, ezek azonban már a helyben továbbfejlesztett CAP1000-es konstrukcióra épülnek, teljes egészében kínai beruházói és kivitelezői háttérrel. Lengyelországban három, Bulgáriában két AP1000-es egység előkészítése zajlik, de a tényleges építkezés még egyik helyszínen sem kezdődött el. A Roszatom piaci előnyét az adja, hogy az uránbányászattól és az üzemanyaggyártástól a főberendezések előállításán és a finanszírozáson át a leszerelésig a teljes iparági vertikumot egy kézben tartja.

Magyarországnak több ezer milliárd forintba kerülne a szakítás

Vagyis a Roszatom a 81 blokkos megrendelésállománya mellett könnyen túltenné magát a magyarországi projekt kiesésén, Magyarország számára a szerződés felmondása súlyos pénzügyi és gazdasági veszteséget okozna. A paksi bővítés a 2026. februári első betonöntéssel a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség besorolása szerint is hivatalosan építés alatt álló atomerőműnek minősül, a főberendezések gyártása és a helyszíni munkálatok pedig előrehaladott állapotban vannak.