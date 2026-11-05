Csúnyán elszámolta magát a Tisza, ha a paksi szakítással büntetné az oroszokat

A világpiaci számok tükrében mérsékelt lenne az orosz veszteség
A nemzetközi nukleáris építési piac szerkezete alapján a következő számokat érdemes megismerni Hárfás Zsolt szerint. Világszerte 93 atomerőművi blokk áll építés alatt: ezek közül 62-t a technológiaszállítók a saját belső piacukon valósítanak meg – ezen a téren Kína vezet 38 hazai fejlesztésű egységgel –, 31 blokk pedig külföldi megrendelésre épül. Az exportpiacon a Roszatom részesedése 87 százalékos, miután a 31 külföldi beruházásból 27-et az orosz vállalatcsoport kivitelez.
Az oroszországi fejlesztésekkel együtt a vállalat összesen 45 blokk építésében vesz részt. Külföldön 25 nagy teljesítményű, VVER típusú egységet építenek: Indiában, Törökországban és Egyiptomban négy-négy, Kínában három, Iránban pedig két blokk kivitelezése zajlik. Magyarország a két VVER-1200-as egységgel Bangladessel, Üzbegisztánnal és Kazahsztánnal tartozik egy súlycsoportba, amelyeknél szintén két-két ilyen reaktor szerepel a megvalósítási listán, Üzbegisztánban kiegészülve két kisebb, RITM típusú blokkal. Oroszországon belül további 18 egység épül, a hagyományos nagy reaktoroktól az úszó erőműveken át a gyorsneutronos típusokig.
A két paksi blokk tehát a Roszatom jelenleg épülő külföldi állományának alig hét, a teljes építési portfóliójának pedig alig több mint négy százalékát teszi ki.
– A középtávú szerződésállományhoz viszonyítva még kisebb az arány. A folyamatban lévő 27 külföldi építkezésen felül hat országban további 17 blokkról született már kormányközi megállapodás, a belföldi tervekben pedig 19 újabb egység szerepel. Ez együttesen 81 blokkból álló projektportfóliót jelent, miközben a vállalat további 15 országban 51 lehetséges külföldi reaktor szerződéses előkészítésén dolgozik, és Indonéziával is megállapodott úszó atomerőművekből származó villamos energia szállításáról – sorolta a számokat a szakértő.