Elszabadult dízelár, négyezer forintos trappista – Magyar Péterék két súlyos hibát is elkövetnek, az árat pedig a lakosság fizeti meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Fél éve nem mértek olyan magas adatot, mint októberben.

Jakubász Tamás
2026. 11. 10. 16:18
Elszabadult dízelár, négyezer forintos trappista – Magyar Péterék két súlyos hibát is elkövetnek, az árat pedig a lakosság fizeti meg
Tele a polc áruval, de mennyi lesz az ár jövőre? Fotó: Kallus György

Trappista négyezerért?

Egy másik írásunkban azt jártuk körben, hogy a kiskereskedelmi árrésstop tervezett kivezetése hatalmas árrobbanást szabadíthat rá a magyar családokra. A hivatalos fogyasztói átlagárak alapján elvégzett számításaink szerint az alapvető élelmiszerek ára egyik napról a másikra 20–27 százalékkal ugorhat meg, ha az üzletláncok visszaállítják a korábbi, 30–40 százalékos haszonkulcsaikat az árrésstop eltörlését követően.

A kilónkénti trappista sajt ára újra megközelítheti a 4000 forintot, a csirkemell pedig átlépheti a 2800 forintos lélektani határt.

Arról pedig, hogy hol tűnik el a pénz a földek és a bolti polcok között, Nagy István volt agrárminiszter adott elemzést a napokban a Magyar Nemzetnek.

Borítókép: Tesco Premier üzletben vásárló válogat 2026 májusában

inflációárrésstopPalóc AndréKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekplató

Platói szerelem

Pilhál György avatarja

Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu