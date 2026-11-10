Elszabadult dízelár, négyezer forintos trappista – Magyar Péterék két súlyos hibát is elkövetnek, az árat pedig a lakosság fizeti meg

Trappista négyezerért?

Egy másik írásunkban azt jártuk körben, hogy a kiskereskedelmi árrésstop tervezett kivezetése hatalmas árrobbanást szabadíthat rá a magyar családokra. A hivatalos fogyasztói átlagárak alapján elvégzett számításaink szerint az alapvető élelmiszerek ára egyik napról a másikra 20–27 százalékkal ugorhat meg, ha az üzletláncok visszaállítják a korábbi, 30–40 százalékos haszonkulcsaikat az árrésstop eltörlését követően.

A kilónkénti trappista sajt ára újra megközelítheti a 4000 forintot, a csirkemell pedig átlépheti a 2800 forintos lélektani határt.

Arról pedig, hogy hol tűnik el a pénz a földek és a bolti polcok között, Nagy István volt agrárminiszter adott elemzést a napokban a Magyar Nemzetnek.