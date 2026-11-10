Elérkezett az inflációs fordulat, nehéz hónapok jönnek: felfelé indultak az árak

Nem tűnik fényesnek a jövő

A mostani kétszázalékos infláció a jegybanki célsáv alját jelenti, ami nemzetközi és történeti összevetésben is kedvező adat, az előttünk álló hónapok azonban tartogatnak kockázatokat.

A szeptemberben 6,9 százalékkal megugró ipari termelői árak már jelzik a világpiaci energiaárak elszabadulását.

Bár a hatósági áras lakossági energia és az ipari termelés exportorientáltsága egyelőre tompítja ezt a hatást a fogyasztói kosárban, az előállítási költségek egyre növekednek. A gyenge hazai mezőgazdasági termés és a drága gázolaj miatt növekvő agrárköltségek az év hátralévő részében fokozatosan beépülnek az élelmiszerárakba, ráadásul a forint sem erősödött tovább az elmúlt időszakban, így az árfolyam már nem fékezi az importált inflációt.

A 2027–es költségvetés sem segíti lent tartani az árakat

Jövőre a költségvetési és szabályozói lépések is a drágulás irányába hatnak majd. Ahogy a 2027-es büdzsé tervezetéből is kiolvasható, a kormányzat számos adóemelő tétellel, többek között a dohánytermékek és az üzemanyagok jövedéki adójának emelésével számol, a kiskereskedelmi árrésstopok várt kivezetése pedig – miközben az erős belső fogyasztás miatt a vállalatok könnyebben érvényesítik a költségeiket – szintén felfelé hajthatja az árakat. Ráadásul a védett üzemanyagárak kivezetése és a 79 dolláros olajárra építő költségvetés a magasabb világpiaci árak és a dráguló termékek révén rövid távon többlet-áfabevételt hozhat az államkasszának, ám ennek a terhét a családok saját költségvetése és a vidéki vállalkozások viselik.

A kedvezőtlenné váló bázishatásokkal együtt mindez oda vezethet, hogy az éves árindex egészen 2027 nyaráig fokozatosan emelkedő pályán marad, és jövőre átlagosan 3,5 százalék körül alakulhat. Ezen az íven egyedül a nemzetközi geopolitikai feszültségek enyhülése változtathat: ha az amerikai félidős választások nyomán a vártnál gyorsabban rendeződik a közel-keleti helyzet, a mérséklődő olaj- és gázárak kissé lejjebb húzhatják a jövő évi várakozásokat.