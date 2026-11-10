Elérkezett az inflációs fordulat, nehéz hónapok jönnek: felfelé indultak az árak

Sokféleséget mutatnak az élelmiszerárak
Az élelmiszerpiacon kétoldalú folyamatot látni. Éves összevetésben ugyan még mindig 1,1 százalékos árcsökkenést mutat a statisztika – sőt, az 5,4 százalékkal dráguló vendéglátást kiszűrve 4,1 százalékkal fizetünk kevesebbet a bolti élelmiszerekért, mint egy éve –, ám havi alapon már itt is megfordult a trend. Öt hónapnyi folyamatos árcsökkenés után októberben 0,2 százalékkal emelkedtek az élelmiszerárak. A termékcsoporton belül jelentősek a kilengések: a húskonzerv több mint negyedével, a vaj és a sajt több mint tíz százalékkal lett olcsóbb, a burgonya ára viszont 14, az eszpresszókávéé 6,3, az étolajé pedig 6,2 százalékkal nőtt. Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászának értékelése szerint a nyári aszályos időjárás hatása egyelőre csak mérsékelten látszik a polcokon, az élelmiszerek éves árcsökkenésében pedig a korábbi forintárfolyam mellett továbbra is szerepet játszik az árrésstop, amely biztosítja, hogy az alacsonyabb beszerzési árak eljussanak a fogyasztókhoz.