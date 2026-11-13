Átverve érzik magukat a magyar fuvarozók: a Mol rekordprofitot ér el, a kutakon mégis nyugati árakat fizetünk

Az adócsökkentés volna az ideális megoldás

A szektor legégetőbb problémája azonban továbbra is a gázolaj hazai árszintje és az abban rejlő piaci ellentmondás. – Mindenképpen szükség lenne arra, hogy csökkenjen az üzemanyagok ára, és ezt a kormány úgy oldhatná meg, hogy a jelenleg irreálisan magas adókulcsokat lejjebb viszi. A szakma pontosan érti, hogy európai szinten is drága az energia és dízelválság van, azt viszont nem tudja elfogadni, hogy az olcsónak mondott orosz nyersolajból előállított üzemanyag miért kerül Magyarországon annyiba, mint például Ausztriában vagy Olaszországban, ahol elvileg drágább alapanyagot dolgoznak fel a finomítók – fogalmazott Sinka István. Hozzátette:

Vagyis nem látjuk azt a versenyelőnyt, amit az olcsóbb orosz olaj jelentene számunkra, valahol eltűnik ez a különbség. Ehhez képest a Mol idei harmadik negyedéves eredménye történelmi csúcsot döntött, mi pedig úgy érezzük, hogy átvernek.

A fuvarozók szerint a kialakult helyzetben a hosszú távon is járható utat az általános adócsökkentés jelentené. Az európai országok mindegyike tart az üzemanyagturizmustól, így a különféle korlátozások és a saját stratégiai készletek védelme külföldön és idehaza egyaránt érthető módon kap nagy hangsúlyt, az adóterhek mérséklése viszont piackonform módon javítaná a teljes magyar szállítási ágazat versenyképességét.