Átverve érzik magukat a magyar fuvarozók: a Mol rekordprofitot ér el, a kutakon mégis nyugati árakat fizetünk

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Pillanatok alatt elnyelték a fuvarozóknak nyújtott kedvezményt az emelkedő üzemanyagárak – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Sinka István, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Elmondta azt is, hogy december elején újra tárgyalnak az illetékes minisztériumokkal többek között a minimális fuvardíjakról, a harmincnapos fizetési határidőről és az üzemanyagok adóterheinek csökkentéséről. A szakma ugyanis elfogadhatatlannak tartja, hogy az olcsóbb orosz nyersolaj ellenére nyugati árakat fizetnek a hazai kutakon, a Mol pedig eközben történelmi rekordprofitot ért el.

Somogyi Orsolya
2026. 11. 13. 4:30
Átverve érzik magukat a magyar fuvarozók: a Mol rekordprofitot ér el, a kutakon mégis nyugati árakat fizetünk
A fuvarozó kisvállalkozókat nemigen segítette ki a kormány legutóbbi intézkedése Fotó: Vémi Zoltán
dízeltámogatás 20260306 Budapest Benzinkút fotó: Vémi Zoltán VZ MW
A magas dízelárak nemcsak a személyautósokat sújtják (Fotó: Vémi Zoltán)

Például a gázolaj jövedéki adójának szinte teljes mértékű visszatérítését, 128 forintot. Ehelyett 25 forintot kapnak vissza literenként a vállalkozások, ám a szeptember óta végbement dízeláremelkedés ennek a nagyját el is vitte. Sinka István, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének (MFFE) főtitkára lapunknak elmondta: egyelőre ráadásul nem tudni, hogy januártól mi lesz az intézkedés sorsa. A főtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a miniszterekkel lezárt megállapodás alapján a piaci verseny tisztulását szolgáló lépések részben folyamatban vannak, és járhatnak hosszú távú, előnyös hatásokkal. Az ágazati szereplők és a szaktárcák december elején folytatják a tárgyalásokat.

Beszállhatna a versenyhivatal is

Sinka István jelezte: a hazai fuvarozó kisvállalkozások túléléséhez a részleges adó-visszatérítésnél jóval szigorúbb piaci szabályozásra lenne szükség. Az érdekképviseletek ezért kezdeményezték a kötelező minimális fuvardíj meghatározását, valamint azt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal lássa el ennek a piacnak a felügyeletét is, megakadályozva az önköltségi szint alatti szállítási tenderek kiírását. Ugyancsak alapvető követelés a fizetési határidők harmincnaposra rövidítése. A jelenlegi hatvan–kilencven, sőt esetenként százhúsz napos kifizetések ugyanis annyira lelassítják a pénzáramlást, hogy a magyar mikro- és kisvállalkozások egyszerűen képtelenek finanszírozni a napi működésüket. A költségek közvetlen mérséklését szolgálná az a szakmai javaslat is, hogy a tranzitúthálózatba újabb útszakaszokat és határátkelőket vonjanak be, amivel elkerülhetők lennének a felesleges kerülők, így jelentős időt és üzemanyagot takaríthatnának meg a sofőrök.

Az adócsökkentés volna az ideális megoldás

A szektor legégetőbb problémája azonban továbbra is a gázolaj hazai árszintje és az abban rejlő piaci ellentmondás. – Mindenképpen szükség lenne arra, hogy csökkenjen az üzemanyagok ára, és ezt a kormány úgy oldhatná meg, hogy a jelenleg irreálisan magas adókulcsokat lejjebb viszi. A szakma pontosan érti, hogy európai szinten is drága az energia és dízelválság van, azt viszont nem tudja elfogadni, hogy az olcsónak mondott orosz nyersolajból előállított üzemanyag miért kerül Magyarországon annyiba, mint például Ausztriában vagy Olaszországban, ahol elvileg drágább alapanyagot dolgoznak fel a finomítók – fogalmazott Sinka István. Hozzátette:

Vagyis nem látjuk azt a versenyelőnyt, amit az olcsóbb orosz olaj jelentene számunkra, valahol eltűnik ez a különbség. Ehhez képest a Mol idei harmadik negyedéves eredménye történelmi csúcsot döntött, mi pedig úgy érezzük, hogy átvernek.

A fuvarozók szerint a kialakult helyzetben a hosszú távon is járható utat az általános adócsökkentés jelentené. Az európai országok mindegyike tart az üzemanyagturizmustól, így a különféle korlátozások és a saját stratégiai készletek védelme külföldön és idehaza egyaránt érthető módon kap nagy hangsúlyt, az adóterhek mérséklése viszont piackonform módon javítaná a teljes magyar szállítási ágazat versenyképességét.

 

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