Napi sudoku
2026. 11. 09. 5:00
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Vásárhelyi Mária páros lábbal szállt bele Magyar Péterékbe a tiszás ügynökbotrány miatt: „Nincs garancia arra, hogy az iratokat nem manipulálják”
A szociológus szerint a hiányos dokumentumok közzététele nem segíti a történelmi szembenézést, miközben a valódi felelősök háttérben maradhatnak.