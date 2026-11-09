Őszi vacsora a Badacsony lábánál

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

– Mózsi bátyám, oszt tudja-e, mi az a véleménycsere? – Én ne tudnám, fiam? Ötven éve minden reggel bemegyek a nyári konyhába a véleményemmel, és kijövök a feleségemével…

2026. 11. 09. 4:42
Őszi vacsora a Badacsony lábánál
Vadraguleves Forrás: Street Kitchen

Megettünk téged kis malac.
Nyakonszúrt a szegény paraszt.

Kiknek jöttére boldogan
sikongattál és untalan
ugráltál a deszkák mögött,
rádrohantak az emberek.
Mert már november elején
nem volt számodra eleség.

Fülednél fogva húztak és
hiába volt a kérlelés,

aki úgy ápolt, mint fiát,
ki gazt hozott s kukoricát

és vakarta a hátadat,
anyám fogta a lábadat.

Hallottam jajgatásodat,
bent a meleg dunyhák alatt.

Sírtam, befogtam fülemet,
átöleltem testvéremet.

S képzeltem, jaj mi lesz, mikor
reánk is ránkkerül a sor.

De már a pörköléseden
vidám szívvel voltam jelen.

Néztem a felcsapó tüzet,
körmömre húztam körmödet.

S a füstös, pernyés ég alatt
rágcsáltam megsült farkadat.

Oborzil Óbében nem nagyon futott össze Illyés Gyulával, de megsült malacfarkat rágcsált, és úgy gondolta, ugyanolyan lehet, mint a rákfarok.
De nincs itt semmi baj.
A vacsora pompás volt, előkerültek a jobbnál jobb vörösborok is, csak Kázmér maradt a mentás víz mellett, de nem érezte úgy, hogy ebből életre szóló barátság fog szövődni. Azután Ludovicus kifejtette, hogy szerinte a desszertnek feltálalt csúsztatott palacsinta kicsit túlsült, mire asszonya, könyörületes Nitus hamar helyre tette őt, mondván, a csúsztatott palacsinta egyáltalán nincsen túlsütve, és igazából nem is érti, hogyan juthatna ilyesmi bárkinek is eszébe. S mivel nem volt jelen Csipolla Miklós, a rosszul előadott rossz viccek nagy szakértője, így Kázmér szólalt meg, felbátorodva a mentás víztől.

– Mózsi bátyám, oszt tudja-e, mi az a véleménycsere?


 

– Én ne tudnám, fiam? Ötven éve minden reggel bemegyek a nyári konyhába a véleményemmel, és kijövök a feleségemével…

A tréfa az asszonyoknál óriási sikert aratott, a férfiak pedig önmaguk mártíromságát nyugtázva és siratva kacagtak. Csak a sótlan és savanyú Barbakáni Barbara volt kivétel, aki így szólt Oborzilhoz az ablaküveg-rezegtető hangszínén:
– Látod? Csak te hurcolászod összevissza feleslegesen a felesleges véleményeidet!
Olyan döbbent csend követte ezt a kijelentést, mint Ady iskolájában a júniusi ujjongást, de körülöttük aztán nem az élet csörtetett, hanem a bizonyosság, hogy valóban! Elszabadult a pokol. Kázmér, akitől amúgy távol állt mások cinkelése, pellengérre állítása, mások vélt vagy valós hibáinak emlegetése, esetleg felnagyítása, nos, most Kázmér vitte a prímet, s a kompánia nyerítve vihogott a felismerésen, hogy igen, Oborzil, éppen szegény Oborzil hurcolássza összevissza feleslegesen a teljesen felesleges véleményeit.
Ez volt Óbéb és az ott töltött ifjúkor apoteózisa.
Ludovicus pedig újabb Matuát nyitott s töltött körbe, Kázmér pedig nagy pohár mentás vizet töltött magának, citrommal, és könnyeivel küszködve azon töprengett, mi lenne, ha egyszer életében a sarkára állna, és nem az történne, amit a neje elhatározott…

 

RezedaBadacsonyRezeda KázmérSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojeleklenin

Abszolút komédia

Pilhál György avatarja

Számos változat fut a Magyar Péter kapcsán előszeretettel használt filmszínház, abszolút filmszínház kifejezések eredetéről.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu