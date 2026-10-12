Őszi Balaton

Szeptember közepe-vége felé tér magához a tó és környéke, addigra heveri ki a nyári tömeget, amely felfoghatatlan mennyiségű lángost és hekket, ugyanennyi sört alakít át szilárd és folyékony trágyává, felfoghatatlan mennyiségű izzadságot és napolajat áztat le magáról, bele egyenesen a vízbe, majd szeptemberben mindezt hátrahagyva távozik, hogy valahol máshol, az úgynevezett otthon nevű helyen folytassa ugyanezt.

Csak egyvalamit nem hagy hátra a tömeg: gondolatot.

És a tömeget túlélő, a tömegtől mindig független néhány gondolat most, szép őszön kerül elő.

Kázmér pompás fügefáján összeaszott, darázs- és hangyafalta gyümölcsök lógtak még, azok mögül kandikált ki néhány gondolat, leginkább arról, hogy nincsen szebb, pompásabb, életigenlőbb arca a halálnak, mint egy földre hulló őszi falevél.

Pompás, sárga-vörös levél maszkban járja danse macabre-ját az ősz.

Lassú tánc ez, odapördül járni a bágyadt napsugár, átkarolja derekát az ősz, s a napsugár leányka szinte aléltan hullik a táncba. A nagy, öreg tó pedig akkorát nyújtózik, olyat ásít, hogy egy pillanatra feltűnnek a partján menetelő római katonák, Krisztus előtt 10-től Krisztus után 400-ig, és Lacus Pelsónak nevezik a Balatont, és nem is sejtik, hogy öröknek hitt birodalmuk napjai meg vannak számlálva.

– Nézd csak! Hát éppen olyanok, mint mi… – morfondírozott tovább Kázmér, mert ő tudta, nagy kultúrák, nagy civilizációk, nagy birodalmak végnapjait élő tömegek soha, egyszer sem sejtették és sejtik, hogy napjaik meg vannak számlálva. Ha sejtenék, azon nyomban visszavedlenének egyénné a tömeget alkotó agynélküliek, és legalább elbúcsúztatnák mindazt, ami volt, elbúcsúztatnák önmagukat és a világukat, hogy ne csak a tömeglét maradjon meg belőlük.

– Vajon mit válaszolt volna a római polgár, ha az International Forum Romanum Tribune újságírója megkérdezte volna tőle a Colosseum felé mentében, Krisztus után 475-ben, miszerint: Mit szól ahhoz, hogy jövőre vége a birodalomnak? Valószínűleg ezt válaszolta volna: Ugyan már, kérem, ne tessék butaságokat beszélni! Most megyek a Colosseumba, ötven gladiátor fog küzdeni, nagy előadás lesz, pompás előadás lesz, este lakomára megyek, a birodalom pedig örök!

Mindig ezt válaszolja a tömeg. A néhány váteszt pedig vagy kiröhögi, vagy megöli.