Fő az egészség!

Reggel volt még. Ami esetünkben úgy délelőtt tíz órát jelent, ugyanis a reggel mindig attól függ, meddig tartott az este, az este pedig úgy éjjel kettőig tartott, ünneplendő Kerekdedék szüretét, ami hiba nélkül lezajlott, s bár eső nem esett emberemlékezett óta, Kerekdedék szőleje valami isteni csoda folytán elég rendesen termett, amiből egyenesen következett, hogy jövőre is lesz jó bora Kerekded Lóriusznak, ami lássuk be, fontos, ha nem is annyira, mint az egészség. Mindenesetre ebből az alkalomból az éjszakába hajló este folyamán elég sokszor elénekelték, hogy

Piros pezsgő, rózsaszín mámor!

Én mégse tőle szédülök meg, csak magától:

Szeme színétől, szava dallamától,

Tekintetétől, minden mozdulatától. Piros pezsgő, minden oly könnyű!

Magától elbúcsúzni lesz majd egyszer szörnyű.

De hagyjuk holnapra a holnap bánatát!

És ma táncoljuk át az éjszakát!

és lássuk be, elég nehéz értelmes magyarázatot találni rá, hogy miért éppen ezt, hacsak nem azért, mert senki sem akadt a társaságban, aki megfelelő hangfekvésben el tudta volna énekelni azt, hogy

Daddy’s flown accross the ocean

Leaving just a memory

Snapshot in a family album

Daddy, what else did you leave for me?

All in all it was just a brick in the wall

All in all it was all just bricks in the wall

You! Yes, you! Stand still laddy!

Itt lehetett a kutya elásva.

És – mint mondtam – reggel lett, hajnali tíz óra, a társaság kint ült a teraszon, bágyadt őszi napsütésben, és akkor Kerekdedné, Felső-Lázbérci Upponyi­ Anette kipenderült a konyhából, kezében egy vödörnek beillő űrméretű kancsóval, és minden élcelődés nélkül, a lehető legkomolyabb hangon így szólt:

– Gyerekek, itt a langyos citromos víz, ezt kell inni minden reggel egy pohárral, különösen ilyen másnaposan, de amúgy is, elképesztően egészséges! Fel kell ébreszteni a beleket, és ez felébreszti!

A fiúk döbbenten ültek, és üveges szemekkel fürkészték a Balatont, a vízen a vidám vitorlásokat, amelyek fedélzetén most szisszennek az első sörök. És igen. Kázmér leélt hatvanhárom esztendőt, volt abban jó és rossz, öröm és bánat, csalódás és beteljesedés, felnevelte a gyerekeit is Kázmér, közben összerakott egy egészen kikezdhetetlen világképet, és abban a világképben benne volt Platóntól Nietzschén át Ortegáig és Camus-ig sok minden, kivéve a reggeli langyos citromos víz. Az nem volt benne. Különösen nem másnaposan.