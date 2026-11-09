„Elsősorban azoknak a felelősségét kellene vizsgálnunk, akik ezt a rendszert létrehozták és működtették” – történész az ügynökaktákról

– Miért akarta a Kádár-rendszer ilyen széles körben megfigyelni a társadalmat?

– A Kádár-korszak vezetőit, mindenekelőtt Kádár Jánost, egy újabb 1956-os forradalomtól való paranoia vezérelte. A társadalom kiterjedt megfigyelésével ennek megismétlődését akarták megakadályozni. Meggyőződésem, hogy egy újabb felkelés esetén az összegyűjtött iratokat is felhasználták volna a gyanúsításokhoz és a megtorláshoz.

Rácz János történész. Fotó: MMA

– A nyilvánosságra hozatal ezt a munkát közelebb hozhatja a társadalomhoz?

– Ebből a szempontból lehet hozadéka. Talán annyit szolgált, hogy érzékelhetőbbé vált, mennyi kutatás szükséges ahhoz, hogy egy történész felelőséggel leírhasson egy ténymegállapítást. Egy adatbázisban megtalált név még nem a feltárt történet. A nehézség éppen az, hogy a dokumentumokat összefüggéseikben kell értelmezni.

Aláírta, de nem jelentett

– Gyakran elhangzik, hogy a beszervezésre nemet is lehetett mondani. Mit mutatnak erről az ön kutatásai?

– Ismét Marton Frigyes történetét idézném fel: öt órán keresztül tartották nyomás alatt a VIII. kerületi rendőrkapitányságon. Az 1956-os szerepvállalásával szembesítették, és azt hánytorgatták fel, hogyan fordulhatott munkásszármazásúként a rendszer ellen. Végül aláírta a beszervezési nyilatkozatot, hogy kiszabaduljon ebből a helyzetből, de utána nem volt hajlandó jelenteni. Ezért tartom veszélyesnek, ha a karton vagy az aláírás alapján lezártnak tekintünk egy történetet.

Valaki a kényszerhelyzetben engedhetett, majd később megpróbálhatta elkerülni a találkozókat, szabotálni a feladatokat – ettől még a kartonja megmaradt.

– Hogyan lehet több évtized távolságából megítélni ezeket a döntéseket?

– Nagyon óvatosan és mégtöbb empátiával. Mert egyáltalán nem csak a saját sorsukról döntöttek, hanem a családjuk, a gyermekeik jövőjét is fenyegethették.

Ha valaki azt mondja, hogy ilyen helyzetben biztosan ellenállt volna, minden tiszteletem az övé, de nem mindenki ennyire volt ennyire erős, hogy akár a gyermekei jövőjét feláldozza, amivel zsarolták.

Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy mindez az 1956-os megtorlás után történt. Az emberek látták, meddig hajlandó elmenni a hatalom, milyen következménye lehet az ellenállásnak. A diktatúrában élő átlagembertől nem várhatjuk el magától értetődően az erkölcsi hősiességet.