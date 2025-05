Cyrano jelenti – Kádárékat minden érdekelte a színházakban

Még Majort is figyelték

Mi állhatott annak hátterében, hogy a már a Rákosi-rendszerben is prominensnek számító Major is a megfigyelés középpontjába került? Csak a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésének politikájából tudjuk valamelyest megérteni a történteket. Maga Kádár János is sokat kínlódott azzal, hogy megmagyarázza, illetve párt­zsargonra fordítsa az 1956-os forradalom kitörésének okait. Saját szerepét is meg kellett magyaráznia, amely nem 1956. november 4-én, hanem jóval előbb, már 1956. október 25-én elkezdődött, hiszen akkor választották meg a Magyar Dolgozók Pártja első titkárának. Valójában a kádári időszámítás is ekkor indult, ezt kellene tekintenünk a nulladik percnek. Kádárnak később döntenie kellett, és mivel a hatalomban és a szovjetek kegyében akart maradni, ezért átállította az órát 1956. november 4-re. Mintha ő maga nem is létezett volna a forradalom alatt.

Egykori kommunista harcostársai a vádlottak padjára, majd, ha kellett, jeltelen sírokba, ő viszont a minisztertanácsi bársonyszékbe került. Ehhez szükséges volt az 1956 októberben kitört forradalom teljes egészét elítélnie, de úgy, hogy annak résztvevőit és a forradalom előtti állapotokat egyforma súllyal kárhoztassák.

Nem szerette volna, ha Rákosi Mátyás és követői visszatérnek, miután ő megteremti az új „rendet”. Így aztán az előző rendszer prominens haszonélvezői is megüthették a bokájukat, ha nem álltak be Kádár mögé. Éppen ezért az új rendszernek a teátrumok világából azokról is információkat kellett szereznie, akik a Rákosi-rendszerben kiemelt szerepet töltöttek be. Major sem volt kivétel, sőt éppen a problémát, a bizonytalan tényezőt jelentette a Nemzeti Színházban. Ezért mindenről tudni akartak, ami vele kapcsolatos. Ráadásul Major már 1953-tól igyekezett eltávolodni Rákosiéktól, fokozatosan sodródott Nagy Imre és követői irányába. Emiatt Kádáréknak különösen fontos volt tudniuk arról, mire törekedett a forradalmat követően. Sőt a hatalom mindenre kíváncsi volt, ami a színházakkal, a darabokkal, a művészekkel kapcsolatos. A Teaház körüli ügy ennek csak egy tünete volt.