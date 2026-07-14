Elvárták az önkritikát a későbbi Nemzet Színészétől

Itt nem arról volt szó, állította Bessenyei, hogy konfliktusba került volna a darabban általa játszott személlyel éppen a saját 1956-os múltja miatt. Ehelyett a pártlapban egy olyan színművész rajzoltak meg esetében, akinek a forradalomban (a kádári szövegkörnyezet szerinti „ellenforradalomban”), nyújtott szereplése miatt kellett megküzdenie, Joó András párttitkár megformálása közben, saját magával.

Úgy tűnik: az MSZMP kultúrpolitikai vezetői egy önnön lelkiismeretével küzdő korabeli sztár portréjába sűrítették az ’56-os múlt általuk elképzelt olvasatát. 1959-ben már eléggé a nyeregben érezhették magukat ahhoz, hogy a társadalom elé olyan példaképet állítsanak, amely reményeik szerint olyanoknak is lelkiismereti válságot okozhat, akik még mindig szimpatizáltak a forradalommal.

A hatalom természetesen megfigyelte a színészt, ahogy megfigyelte azt is, miképpen reagáltak színésztársai a sajtóban megjelent önkritikájára. Tudni akarták, ők mit gondolnak erről, hiszen egy vezető színész „megtérése” hatással lehetett azokra a kollégákra is, akik esetleg még mindig pozitívan gondoltak 1956 eseményeire.