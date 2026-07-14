Bessenyei FerencKádár-korszakNemzet Színésze1956-os forradalomNépszabadság

Elvárták az önkritikát a későbbi Nemzet Színészétől

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Bessenyei Ferenc az 1956-os forradalom és szabadságharc idején már október 23-án résztvevője volt az eseményeknek. Elegendő csak megemlíteni, hogy a Bem téri demonstráción ő szavalta a Szózatot. Később is komoly szerepet töltött be. A forradalom melletti kiállása komoly hatást gyakorolt kollégáira is.

Rácz János
2026. 07. 14. 6:52
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Itt nem arról volt szó, állította Bessenyei, hogy konfliktusba került volna a darabban általa játszott személlyel éppen a saját 1956-os múltja miatt. Ehelyett a pártlapban egy olyan színművész rajzoltak meg esetében, akinek a forradalomban (a kádári szövegkörnyezet szerinti „ellenforradalomban”), nyújtott szereplése miatt kellett megküzdenie, Joó András párttitkár megformálása közben, saját magával.

Úgy tűnik: az MSZMP kultúrpolitikai vezetői egy önnön lelkiismeretével küzdő korabeli sztár portréjába sűrítették az ’56-os múlt általuk elképzelt olvasatát. 1959-ben már eléggé a nyeregben érezhették magukat ahhoz, hogy a társadalom elé olyan példaképet állítsanak, amely reményeik szerint olyanoknak is lelkiismereti válságot okozhat, akik még mindig szimpatizáltak a forradalommal.

A hatalom természetesen megfigyelte a színészt, ahogy megfigyelte azt is, miképpen reagáltak színésztársai a sajtóban megjelent önkritikájára. Tudni akarták, ők mit gondolnak erről, hiszen egy vezető színész „megtérése” hatással lehetett azokra a kollégákra is, akik esetleg még mindig pozitívan gondoltak 1956 eseményeire.

Képesi jelenti 

A Képesi Endre fedőnéven az állambiztonságnak a Színház- és Filmművészeti Főiskola hallgatóiról jelentéseket író Szabó István, későbbi Oscar-díjas filmrendező munkadossziéjában olvashatunk ebben a témában egy dokumentumot. Akkoriban a főiskola II. évfolyamán tanuló Mécs Károly is szerepelt a Kormos ég című drámában. Ő állítólag akkoriban Suka Sándor színművésszel beszélgetett sokat; vele vitatták meg a Bessenyeiről készített propagandacikket is. A dokumentumban nem is riportként hivatkoztak a fentebb már idézett publikációra, hanem egyenesen nyilatkozatnak nevezték. Képesi Mécstől úgy informálódott: a Nemzeti Színház művészei teljesen megértették Bessenyeit, hiszen abban a két évben, amíg szilenciummal sújtották, nem dolgozhatott szabadon, nem kapott megfelelő szerepeket. Ez kibírhatatlan volt neki. Anyagi gondjai is keletkeztek. Csak azért gyakorolhatott önkritikát, hogy anyagilag jobb helyzetbe kerüljön. Ugyanakkor a főiskolai hallgatókat egyáltalán nem érdekelte az egész ügy, nem is foglalkoztak a történtekkel különösebben.

Bessenyei Ferenc A Szophoklész Elektra című drámájából készült tévéjáték felvételén az MTV stúdiójában (1962) Forrás: Fortepan / Szalay Zoltán  

Árnyalja a történteket a szintén beszervezett Szakáts Miklós (1920-1984) egy keltezetlen jelentése, amely valamikor 1957 elején születhetett. Bessenyeit ebben az időszakban többször is bevitték kihallgatásra, és egy ilyen alkalom után szóba elegyedett a Cyrano fedőnéven jelentéseket író Szakátssal, aki azt állította, a színészóriás szinte büszkélkedett azzal, hogy „átdobta” a nyomozókat. Ez nem okozott neki különösebb nehézséget. Szakáts szerint Bessenyei azt is mondta neki:

Figyeld meg, milyen vonalas leszek! Én most ezeket is megetetem, de lesz is új kocsim!

Nem valószínű, hogy ez valóban így is történt, de abban biztosak lehetünk: a korszak színművészei pontosan tisztában voltak azzal, mit is várnak el tőlük azért, hogy zavartalanul szerepelhessenek a színpadokon.

Az enyhülés évei 

Az 1970-es évektől mindez fokozatosan enyhült. Ám az állambiztonság továbbra is aktívan figyelte a művészeket. Azt is tudták, hogy Bessenyei 1984-ben szignálta a bős–nagymarosi vízlépcső megépítése elleni tiltakozó dokumentumot. Abban ez évben a Rakpart Klub szervezésében több alkalommal is összejöttek azon ellenzéki szereplők, akik aktívan tiltakozni szerettek volna a tervezett vízlépcsővel szemben. A Belügyminisztérium természetesen figyelemmel kísérte az ügyet. Ezzel kapcsolatos jelentéseiket mindig eljuttatták az MSZMP vezetéséhez. 1984 augusztusában létrejött a Duna Kör, amely a teljes magyar társadalmat szerette volna bekapcsolni a vízlépcső létesítése elleni tiltakozásba. Csoóri Sándor, aki aktív tagja volt a szervezkedésnek, egy belügyminisztériumi jelentés szerint azt javasolta: az általuk a témában kibocsátott anyagot írassák alá legalább ötven közismert és népszerű személyiséggel. A javasolt személyek között természetesen színészek is voltak. Erre Csoóri szerint azért is volt szükség, hogy olyanok is foglalkozzanak az üggyel, akik végzettségüknél fogva nem is értettek az egészhez, de a népszerű emberek okán odafigyelnek majd azok, akiket pedig talán meg sem érintett volna az ügy. Bessenyeinek is ilyen szerepet szánt a tiltakozásban.

A színész népszerűsége joggal töretlen maradt a rendszerváltoztatás után is. Ugyanakkor az 1959-ben történtekből is látható, hogy egy művészóriás aligha kerülhette el a diktatúra propagandájával való kényszerű randevút. Vagy ez, vagy a teljes mellőzöttség – ez volt a választás.

A szerző a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár tudományos főmunkatársa, az MMA ösztöndíjas kutatója

Borítókép: Bessenyei Ferenc és Latabár Kálmán egy 1961-es felvételen (Forrás: Fortepan / Kotnyek Antal) 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekdavid lynch

Maciva

Hegyi Zoltán avatarja

Hogy a felszínen mi folyik, mi árad, azt látom. Mert a felszín fecseg. Nagyjából úgy, ahogyan az óvodában szokás, a középső csoportban. A parlamentben megy a cirkusz, a fejhangon kiabálás. Maciva. Magyar Cirkusz és Varieté.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu