Holdban mért alkalmasság – így járt kálváriát a Nemzet Színésze a felvételin

Csikos Sándor ma a Nemzet Színésze, a Csokonai Nemzeti Színház társulatának tagja, de 1960-ban még érettségi előtt álló diákként felvételizett a főiskolára. Az eljárás során bizonyította tehetségét, felvették, de aztán valami történt, és 1960 őszén mégsem kezdhette el a tanulmányait. A következő évben ismét felvételizett, és azt már gyakorlati siker is koronázta. A kérdés csak az, hogy mi történt valójában.

Ha a tehetségét már 1960-ban maximálisan bizonyította, akkor milyen politikai indok miatt akadályozták meg, hogy azonnal elkezdhesse a művészeti képzést?

Ugyanez a kérdés más művészek esetében is feltehető. 1960-ban ugyanis akadtak még olyan felvételére érkező diákok, akik hozzá hasonlóan jártak. Ernyey Béla és Dőry Virág is ugyanazzal szembesült, mint Csikos Sándor. Szerencsére a ma már Színház- és Filmművészeti Egyetem adattárának személyi anyagaiból megvizsgálhatjuk, mi is történt abban az évben a Nemzet Színészével.

Felmelegített kulákkérdés

Csikos a középiskolai tanulmányait a debreceni Ady Endre Gimnáziumban folytatta, ahol már nagy tehetséget mutatott a színészmesterségben. A felvételi során nem is a tehetsége volt a kérdés, hanem sokkal inkább az, hogy a családja mekkora földet birtokolt. Ne feledjük el, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharcot két évvel követően kezdődött a mezőgazdaság kollektivizálásának korszaka. Az 1940-es évek végének kulákkérdését alaposan sikerült felmelegítenie a korai Kádár-korszaknak.

Csikos édesapja, aki még Csíkos Sándornak írta a nevét, 1945 és 1949 között a Független Kisgazdapárt tagjaként a nemzetgyűlés, majd az Országgyűlés parlamenti képviselője volt. Ez is okot adhatott volna ahhoz, hogy fiát ne vegyék fel a művészeti képzésre, de a felvételi bizottságot, mint említettük, végül csak az izgatta, hogy mennyi földbirtoka volt a családjának. Ugyanis a felvételi lapon a jelölt földműves, dolgozó paraszti származást olvashatták a döntnökök. Annak érdekében, hogy pontosan kiderítsék, a Csikos család által egykor művelt földterület nagyságát, K. Nagy István a Színház- és Filmművészeti Főiskola főigazgató-helyettese leveleket írt. Egyrészt jó barátságot ápolt az Ady Gimnázium igazgatójával, Nábrádi Mihállyal, és közvetlenül hozzá fordult, másrészt Csikos Sándor karcagi születési, illetve lakóhelyének végrehajtó bizottságától is információkat kért. Nábrádi 1960. szeptember 16-án kelt válaszában azt írta és igazolta, ami a felvételi lapon is szerepelt. Dolgozó parasztnak sorolták be a fiatal Csikost, mert az édesapja a nyolc-tíz holdas földjét még az 50-es években felajánlotta az államnak. Tovább egyáltalán nem vizsgálódtak a kérdésben. Ugyanakkor a karcagi tanács végrehajtó bizottsága részéről Bojti János elnök már ezt megelőzően, 1960. augusztus 25-én kelt levelében az alábbiakat közölte K. Nagy Istvánnal: „Csikos Sándor édesapja 1947-ben az akkori Kisgazdapárt országgyűlési képviselője volt. 87kh (kataszteri hold — a szerk.) földdel rendelkezett 795 aranykoronával. Földje 1950-ben a termelőszövetkezetek táblájába esett, s helyette csereingatlant nem kért, s így az teljes egészében az állam tulajdonába ment át.” Az iskoláztatási bizottság csak annyit írt összefoglalóként a későbbi színművészről és az édesapjáról:

Az 50-es években felajánlotta a földjét az államnak. [Csikos Sándor diákként] az iskola KISZ-szervezetének vezetőségi tagja, ahol nagy ambícióval végzi munkáját. Modora kissé darabos.

Látható, hogy az Ady Gimnázium minden tőle telhetőt elkövetett a sikeres felvételihez szükséges jellemzéséhez.