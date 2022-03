Belarusszal szemben is szankciókat sürget Franciaország

Az ukrajnai agresszió miatt Oroszországra kivetett európai uniós szankciók kellően sújtják az orosz gazdaságot, és Minszkkel szemben is érvényesíteni kell őket – jelentette ki Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter kedden az úgynevezett weimari háromszög lengyelországi találkozóján. A közép-lengyelországi Lódzban szervezett találkozón Le Drian mellett Zbigniew Rau lengyel és Annalena Baerbock német külügyminiszter vett részt. A megbeszélést követő közös sajtóértekezleten a francia külügyminiszter úgy értékelte: a Moszkvával szembeni uniós szankciók betöltik a szerepüket, már elkezdtek komoly hatást kifejteni az orosz gazdaságra.

Ugyanezeket a szankciókat Belarusszal szemben is ki kell vetni, mivel Minszk is részt vesz az Ukrajnával szembeni agresszióban

– tette hozzá Le Drian.

A francia külügyminiszter Ukrajna lehetséges európai uniós tagságáról is nyilatkozott, bejelentve: ez az egyik kiemelt téma az Európai Unió Tanácsában ebben a fél évben, amikor Franciaország tölti be a soros elnöki tisztséget. Annalena Baerbock elmondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök tévedett, amikor azt gondolta, hogy sikerül megosztania az európai közösséget. „Ellenkezőleg, még egységesebbek vagyunk ezekben a nehéz időkben, együtt állunk ki Ukrajna mellett, mert tudjuk, mi a tét” – fogalmazott. Egyúttal tiszteletét fejezte ki mindazon oroszok iránt, akik a várható letartóztatásuk tudatában is az utcán tüntetnek, mutatván, hogy – mint Baerbock mondta – ez nem az ő háborújuk, hanem az orosz elnöké. Zbigniew Rau Oroszország Ukrajnával szembeni, semmivel sem igazolható agressziójáról beszélt. Úgy vélte: a háború miatt radikálisan megváltozott nemcsak Európa, hanem az egész világ biztonsági berendezkedése. Az ukrajnai háború elhúzódása esetén a szankciók köre bővülni fog – húzta alá. Baerbockhoz hasonlóan Rau is megemlítette az eddiginél szorosabb európai egységet, mely – mint mondta – az Európai Unió és a transzatlanti közösség számára alapvető értékeket érinti, valamint a gazdaságról, a biztonságról, a békés együttélésről vallott nézeteket is.

Beismerte: Európában eddig ilyen messzemenő egységben senki sem reménykedett.

Jelenleg pedig Európa egy hangon beszél az Oroszországtól való energetikai függőség leállításáról – jelentette ki, megemlítve e vonatkozásban az Északi Áramlat 2 és az Északi Áramlat 1 orosz–német gázvezetéket. „Most egyhangúan mondjuk, hogy más energiaszállítási módokat kell keresnünk, és egységet kell mutatnunk e tekintetben is” – húzta alá Rau. A találkozón online formában részt vett Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter is. Őt a varsói külügyi tárca Twitter-bejegyzése szerint az értekezlet résztvevői arról biztosították, hogy határozottan kiállnak Ukrajna mellett. A weimari háromszög (Franciaország, Lengyelország, Németország) nevű konzultációs fórumot 1993-ban hozták létre. Államfői szinten utoljára február elején, Berlinben találkoztak, tizenegy éves szünet után. A berlini csúcstalálkozót az akkor már kiéleződő orosz–ukrán feszültség miatt rendezték.

Borítókép: Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök (Fotó: MTI/AP/Alekszandr Zemljanyicsenko)