Szexistának és megalázónak tartják az ukránok legújabb slágerét + videó

Nem fogadta kitörő örömmel a közönség a Hanumike nevű ukrán rapduó legújabb slágerét. A zenészek elvileg az ukrán hadseregben szolgáló hölgyek előtt akartak tisztelegni a dallal, ami éppen fordítva sült el – írja a VG.

Sokak nevezték szexistának és megalázónak a dalszöveget és a klipet, amely semmibe veszi azt, hogy a „csinos tárgynak” tartott nők közül sokan az életüket adják a fronton a hazájukért.

A kommentelők közül volt, aki úgy fogalmazott, hogy „nem hitte, hogy van még lejjebb a pöcegödörben”.

A lap szerint rengeteg felháborodott vélemény érkezett a klip alá. Több katonanő egyenesen hányingerkeltőnek nevezte a slágert.

A hadseregben nincs elég páncélos, de közben meg a kliphez lekötöttetek vagy féltucatnyit

– írta egy másik hozzászóló.

A dalszöveg mellett, legfőképp a videóban látható képsorok háborították fel az embereket. A klipben egyenruhás katonahölgyek lejtenek erotikus táncot, valamint az egyik jelenetben egy rakéta indítása után a lövészárokba visszaugró katona rögtön rúzsozni kezdi magát.

Az egyik alkotó a botrány miatt be is jelentette visszavonulását. A VG felidézte az Unian.net ukrán portál értesülését, amely szerint a botrány csütörtök estére akkorára nőtt, hogy az egyik alkotó, Ruszlan Hanumak az Instagram-oldalán jelentette be, hogy a felháborodás miatt befejezi zenei karrierjét.

Borítókép: Képernyőfelvétel (Forrás: YouTube)