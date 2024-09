Bóka János: Az európai versenyképesség javítása a magyar elnökség legfontosabb átfogó prioritása

Bóka János az Általános Ügyek Tanácsának ülését megelőzően újságíróknak nyilatkozva elmondta: a versenyképesség ügyét mindegyik tanácsi formációban vizsgálni fogják, továbbá ez lesz a központi témája az Európai Tanács novemberi, informális budapesti ülésének is – közölte az MTI. A tárcavezető azt is közölte, hogy emellett nagy hangsúlyt kívánnak helyezni az Európai Unió bővítésére is.