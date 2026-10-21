Véget ért a jogállamisági mese: kiderült, hogy alaptalanok voltak a brüsszeli vádak az Orbán-kormányok felé + videó

Dömötör Csaba kifejtette, hogy ha valaki végignézi a korábbi kereszténydemokrata kormány és az uniós intézmények közötti nagy vitákat, a képlet egyértelművé válik: az Orbán-kormányok kizárólag azokat az uniós előterjesztéseket és lopakodó hatáskörbővítéseket utasította el, amelyek jogköröket akartak elvonni a tagországoktól, ráadásul úgy, hogy azokról az uniós alapszerződésekben vagy a csatlakozási eljárás során egyetlen szó sem esett. Arról sem volt szó például, hogy Brüsszelből mondják meg, kivel éljünk együtt és kit engedjünk be a határainkon, sem arról, hogy az iskolai oktatás tartalmát külső LMBTQ-aktivisták határozzák meg, és arról sem, hogy a tagállamok feladják a szuverén jogköreiket az igazságszolgáltatás területén.

Az Európai Parlamentben is állandó vitatéma az Európai Ügyészség, a jogállamiságot ugyanis már mércékkel mérik (Fotó: SATHIRI KELPA / ANADOLU)

Az Európai Ügyészséghez való csatlakozás éppen ehhez a veszélyes hatáskör-leadáshoz tartozik, amely komoly belső működési zavarokat is okozhat az igazságszolgáltatásban.

Én meg nem mondom, hogy mihez fog az vezetni, hogy egyre szaporodnak azok az intézménynek, amelyek nyomozhatnak, vádat emelhetnek. Kialakult egy párhuzamosság, és a hagyományos intézményekben dolgozók ezt aligha nézik jó szemmel, az egész jelentős szuverenitásról való lemondással is jár, úgyhogy ez épp elég ok arra, hogy ne támogassuk

– sorolta. Dömötör Csaba figyelmeztetett, hogy a vádhatósági jogkörök megkettőzése, a párhuzamosan futó nyomozások és az egymásnak potenciálisan ellentmondó vizsgálatok teljes káoszhoz vezethetnek a jogalkalmazásban. Ez a bizonytalanság pedig végső soron magát az igazságszolgáltatást fogja akadályozni, ezért a nemzeti oldal a jövőben sem tud támogatni egy ilyen intézményi modellt.