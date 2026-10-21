Véget ért a jogállamisági mese: kiderült, hogy alaptalanok voltak a brüsszeli vádak az Orbán-kormányok felé + videó

Minden létező adminisztratív és politikai eszközzel megpróbálják ellehetetleníteni, sőt teljesen kizárni az ellenzéket a politikai életből. Dömötör Csaba hangsúlyozta, olyat még nem látott
sem a magyar közéletben, sem egyetlen más európai demokráciában, hogy az ellenzéki képviselők jelentős része egy visszamenőleges hatályú kormánypárti törvénymódosítás miatt el sem indulhat a következő választáson, ez a módszer ugyanis teljesen példa nélküli.
A brüsszeli falazás ára: bólogatás és az Európai Ügyészség csapdája
A brüsszeli elit elnéző magatartásának nagyon egyértelmű politikai ára van, a Tisza-kormány ugyanis addig élvezi az uniós intézmények teljes körű falazását, amíg minden brüsszeli akaratnak és föderalista törekvésnek vakon engedelmeskedik. Ennek a feltétlen megfelelési vágynak az egyik legelső és leglátványosabb jele az Európai Ügyészséghez való azonnali csatlakozás volt. Az előző nemzeti kormányzat, valamint számos más európai tagállam azonban korábban nem véletlenül döntött úgy, hogy kimarad ebből a szervezetből.