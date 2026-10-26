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Hotel Ruanda? Hamarosan Európából Afrikába toloncolhatnak migránsokat

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Küszöbön a megállapodás az első uniós visszatérési központról. Az egyik valóban egy hotel, akárcsak az ismert film címe.

Magyar Nemzet
Forrás: Migrációkutató Intézet2026. 10. 26. 19:33
Hotel Ruanda? Hamarosan Európából Afrikába toloncolhatnak migránsokat
Fotó: AFP Forrás: AFP or licensors/A woman carries her baby on the back as they flee the Masisi territory following clashes between M23 rebels and government forces, at a road near Sake on February 7, 2024. Conflict between M23 rebels and government forces is intensifying

Az elemzőközpont előzőleg, a hó elején közétett elemzésében arról írt: tovább szigorodik az Európai Unió migrációs politikája: az új visszaküldési szabályok lehetővé teszik harmadik országokban működő visszatérési központok létrehozását, miközben Ruanda már jelezte nyitottságát ilyen együttműködésre.

Ruandai életkép. Fotó: Lantos Gábor 

Görögország eközben azt javasolta, hogy tömeges migrációs hullám esetén ideiglenesen fel lehessen függeszteni a menedékkérelmek befogadását. Az Európai Tanács pedig azt szorgalmazza, hogy a migrációs és menekültügyi paktum szigorúbb és egységesebb rendszerré váljon.

Az új rendszer egyebek mellett kötelezettséget ír elő azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akiknek nincs joguk az unió területén maradni: el kell hagyniuk az adott tagállamot, és együtt kell működniük a hatóságokkal.

Ennek megtagadása különböző szankciókat vonhat maga után, így egyes támogatások csökkentését, az önkéntes hazatérést ösztönző kedvezmények megvonását, pénzbírságot, illetve – ha a nemzeti jog ezt lehetővé teszi, büntetőjogi felelősségre vonást is.

Police officer stand next to a group of nine people, believed to be asylum seekers, who arrived on a speedboat in Marsascala, Malta, on July 1, 2018. The nine passengers, including a woman and a child, thought to be from Syria and Libya, were intercepted shortly after their unexpected arrival. (Photo by Matthew Mirabelli / AFP)
Máltára érkezett menedékkérők a helyi rendőrökkel. Fotó: MATTHEW MIRABELLI / AFP

Papírjuk lesz róla 

Létrejön az európai visszaküldési határozat is. Ez egy egységes formanyomtatvány lesz, amely tartalmazza a visszaküldési döntés legfontosabb adatait, így megkönnyíti, hogy az egyik tagállam felismerje és végrehajtsa egy másik tagállam döntését. A kölcsönös elismerés egyelőre önkéntes marad, de három év múlva felülvizsgálják, és később kötelezővé is válhat. Különösen szigorú szabályok vonatkozhatnak azokra, akiket biztonsági kockázatnak tekintenek: indokolt és arányos esetben velük szemben határozatlan idejű beutazási tilalom is alkalmazható, illetve 24 hónapnál hosszabb ideig is őrizetben tarthatók. A legfontosabb újdonság a harmadik országokban létrehozandó visszatérési lehetőségének megteremtése.

A központok gyakorlati megvalósításán már a tagországok is dolgoznak. Szeptember végén két európai parlamenti képviselő arról számolt be, hogy Ruanda nyitott lehet a visszafogadási központok befogadására, azonban a tárgyalások egyelőre csak előzetes szakaszban vannak, és semmilyen megállapodást nem született.

Tényleg egy szálloda

Tineke Strik és Anna Strolenberg holland európai parlamenti képviselők korábban az ország fővárosába, Kigaliba is ellátogattak, ahol két olyan létesítményt tekintettek meg, amelyeket korábban a brit–ruandai deportálási programhoz készítettek elő; ezek közül az egyik egy hotel (akárcsak az ismert film címe; a szerk.).

Tineke Strik az Európai Parlamentben, Brüsszelben
Tineke Strik. Fotó: Martin Bertrand / Hans Lucas/AFP

Ezeket elvileg egy későbbi európai rendszer keretében is fel lehetne használni, mutat rá elemzésében a Migrációkutató Intézet. A kelet-afrikai ország korábban is vállalt hasonló együttműködést nyugati országokkal: 2025-ben az Egyesült Államokkal legfeljebb 250 kitoloncolt személy átvételéről állapodott meg.

Borítókép: Ruandai illusztráció (Fotó: AFP)  

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