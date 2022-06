Hotel Ruanda

Mit csináljanak a papír nélküliekkel? Ha menekülttáborokban helyezik el őket, onnan úgyis megszöknek, bottal üthetik a nyomukat, a többség csatlakozik valamelyik bűnbandához. Mégsem kellene évente tízezres nagyságban gondoskodni a kétes elemek utánpótlásáról. A Brexit arról is szólt, hogy a britek nem szeretnék látni a bevándorlók számának emelkedését. Ez népszerű és megoldást követelő téma a konzervatívok között. Mi lenne, ha Nagy-Britannia területén kívül helyeznék el őket, egészen a kérelmük elbírálásáig? Így nem pattanhatnának le, nem alakulna ki olyan érzés, hogy mindent ellepnek a bevándorlók. Rá­adásul kiadják „alvállalkozóknak” ennek a gondját.

A belügyminiszter, Priti Patel környezetéből érkezett ez a ragyogó ötlet, a miniszter is harcos hívévé vált. Meg is kezdődött annak az országnak a keresése, amely alkalmas a feladatra. A közelmúltban volt már ilyen próbálkozás, például Olaszország százmillió eurót fizetett líbiai együttműködő partnereinek, hogy az eddiginél eredményesebben tartóztassák fel a Dél-Olaszországra zúduló menekültáradatot. Sőt Izrael – végül a London által is kiválasztott – Ruandával kötött egyezményt a Jeruzsálem által kiutasított migránsok fogadására.

A britek megversenyeztették a befogadó afrikai államokat, volt pár jelentkező, végül Ruanda nyert. Ehhez létrehoztak egy együttműködési egyezményt, és az ipar felújítására kapott a ruandai kormány 120 millió fontot. Azért mégiscsak másként hangzik, mint a migránsok befogadása. Kigaliban, az ország fővárosában a brit belügyminiszter áprilisban írta alá a megállapodást. Ruanda ura ma Paul Kagame. Az elnök a kilencvenes évek közepétől vaskézzel irányítja országát. De vajon lehet máshogy fenntartani a rendet az 1994-es ruandai népirtást követően, amelynek nyolcszázezer és egymillió közti áldozata volt? Mindez három hónap alatt történt. A liberális bírálók felróják Kagamének a sajtószabadság korlátozását, az ellenzéki képviselők zaklatását, megmagyarázhatatlan eltűnéseket, sőt gyilkosságokat. Eközben Ruanda fejlődik, mégpedig olyan mértékben, ami a szomszédok irigységét is felkelti. A 13 milliós kis országban megszűnt a korrupció, ami nem jellemző Afrikában. Sugárutak, Manhattant idéző utcák a fővárosban, egymást követő toronyházak. Afrikáról nem ez a kép él az európai emberekben. A bemutatott hotelbelső, amely elsőként otthont ad az ideérkező migránsoknak, inkább egy háromcsillagos apartmanra emlékeztetett, nem pedig afrikai nyomortanyákra. Kagame azt ígérte, korlátlan számban tud befogadni bevándorlókat a brit földről, akik ilyen ellátásban részesülnek. Ha dolgozni akarnak, akkor van számukra számtalan munkalehetőség, ugyanis már előzetesen hosszúnak ígérkezik az elbírálási folyamat, hogy van-e egyáltalán joguk visszatérni Nagy-Britanniába. Feltehetően ez közülük csak keveseknek fog sikerülni.

Tehát Ruanda várja a migránsokat. Most már csak Londonnak kell úgy intéznie, hogy azok meg is érkezzenek Kigaliba. Ugyanis az első transzport indulását az utolsó pillanatban lefújta az Emberi Jogok Európai Bíróságának strasbourgi ítélete. A hét „utas” közül egy iraki életét találták veszélyeztetettnek, ha elhagyja az Egyesült Királyságot. Pedig előzetesen egy londoni igazságügyi szerv ítélete szerint minden rendben volt. Így a gép nem szállt fel, a charterrepülő összköltsége egy útra átszámítva 230 millió forint. Már mondták, hogy drága lesz ez az Afrikába szállítás, de hogy ennyire?! Patel belügyminiszter pedig azzal vágott vissza: „Ha itt maradnak, az kerülne hatalmas összegbe.” A Telegraph konzervatív napilap meg is találta a megoldást a problémára, szerinte Nagy-Britanniának felül kellene vizsgálnia az együttműködését az európai emberjogi bírósággal, magyarán azonnal távozzon a szervezetből.

A baloldali sajtó, a nemzetközi jogi szervek, a különböző migránsvédő NGO-k most mind ízekre szedik a zseniális ötletet. Barbárnak és botrányosnak minősítik a londoni kabinet eljárását. Szerintük Ruanda nem biztonságos ország, hanem diktatúra. A közvélemény még arról sem tud részleteket, hogy az Egyesült Királyságban milyen alapon döntik el, hogy ki maradhat, s kinek kell visszamennie Ruandába. A nemzetközi menekültügyi szabályok szerint ha valaki hazájában üldöztetésnek volt kitéve, az joggal tarthat igényt a védelemre.

A brit játékszabályok ebben az ügyben átláthatatlanok – zengik kórusban a bírálók.