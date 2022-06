Ha véget ér a film

Reggel hét óra, zuhogó esőben rohangál fel-alá a lakóbuszok között legalább harminc felnőtt. Ekkor újabb autó gurul be az udvarra, a sofőr kinyitja az ajtót, és megjelenik egy álmos gyermekarc alvópárnába temetkezve. A kissrác még bódultan teszi meg az első lépéseket a neki térdig érő sártengerben, aztán látszik, ahogy feléled, és már meséli is, mi történt vele tegnap. Ezt pedig négyen hallgatják: egy filmrendező, az asszisztense, a kisfiú öltöztetője és trénere. Filmforgatáson a szó legszorosabb értelmében igaz, hogy az idő pénz, de most mindenki megáll egy pillanatra, és ebből a lelkesedésből gyűjt energiát a tizenkét órás munkanaphoz.

Így indult a közelmúltban bemutatott El a kezekkel a papámtól! című magyar film egyik forgatási napja, és hasonló élményeket szerzett Daniel Radcliffe is, akit a Harry Potter-filmek főszereplőjeként tízévesen láthattunk először a vásznon. Azóta betöltötte a harmincat, de az, ami két évtizeddel ezelőtt történt vele, meghatározza az életét. Gyerekként valószínűleg fel sem fogta ezt, pedig neki is gyerekfelügyelő, pszichológus és coach segíthette a munkáját, hogy olajozottan menjen a forgatás. Tárnok Zsanett pszichológus, a Vadaskert Alapítvány igazgatója, maga is dolgozott már hasonló helyzetben, amikor tehetségkutató műsor gyermekszereplőit segítette.

– Az utóbbi évtizedben egyre több szakember segíti a gyermekek szereplését, míg erre korábban nem fektettek ekkora hangsúlyt. Pedig a színészpalánták jólléte a produkciónak is jót tesz – állítja a pszichológus.

– A legfontosabb, hogy a gyerek önszántából vegyen részt a forgatáson, és ne a szülő akarja rajta keresztül megvalósítani az álmát.

– Legjobb esetben a fiatal színészt saját motivációja hajtja, és gondviselői is támogatják, de sajnos ez a legritkább – mesél Steinhauser Andrea gyerekcasting-szervező a meghallgatásokon tapasztalható szülő-gyerek kapcsolatról.

– Általában győzködni kell a szülőt: vagy azért, mert saját álmát akarja megvalósítani, vagy éppen ellenkezőleg, mert nem támogatja gyermeke szereplését még akkor sem, ha az tehetséges és szeretne részt venni a forgatásokon. Mindkét eset rejthet magában buktatókat.

A legnehezebb meggyőzni az édesanyát, hogy gyermekére – annak ellenére, hogy többet fog hiányozni az iskolából – fejlesztő hatással lesz a közös munka. Ehhez természetesen elengedhetetlen az oktatási intézmények rugalmassága is, bár a tanárok általában közreműködőek, ha látják a tehetséget.