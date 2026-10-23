Putyin elunta a riogatást, állítja, nem támadja meg Európát + videó

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Orosz-amerikai-ukrán egyeztetésre viszont nyitott Putyin a háború lezárásáról.

Magyar Nemzet
2026. 10. 23. 11:17
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

Mint pedig írtuk, Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője szerint — aki azóta miniszterelnök is — „g...i nagy háború lesz”. 

Nyitott a tárgyalásokra  

Putyin egyben elmondta a Rosszija 1-nek most adott interjújában: országa készen áll az Ukrajnával kapcsolatos orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások felújítására a végleges békemegállapodás elérése érdekében,

mint pedig emlékezetes: nemrég maga javasolt orosz-amerikai-kínai csúcstalálkozót ugyanebben a témában. 

Mint mondta, Moszkva figyelni fogja, hogyan alakul a helyzet a konfliktus rendezése ügyében az elkövetkező napokban.

Megfogalmazása szerint a megegyezés lehetséges, de ha a másik fél más utat választ, akkor minden másképp alakul.

Az orosz elnök azt hangoztatta a távirati iroda jelentése szerint, hogy Oroszország nem akar Ukrajnával háborúzni, és hogy a kezdetektől fogva a konfliktus békés megoldására törekedett.

Válaszol Zelenszkijnek 

Putyin szólt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Fox News amerikai tévécsatornának adott interjújáról is. Zelenszkij igennel felelt arra a kérdésre, kész-e Kijev egy olyan megállapodásra, amely szerint Ukrajna területének 75 százaléka vagy több marad az ellenőrzése alatt. Zelenszkij a Fox Newsnak hozzátette: az ukrán félnek most „befagyasztásra” lenne szüksége.

Putyin mindezzel kapcsolatban azt mondta: az a terület „a történelmi Oroszország területe”. Hozzátette, ennek lakói előbb az állami függetlenség, majd az Oroszországgal való újraegyesítés mellett voksoltak.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP/ Natalia KOLESNIKOVA)

Vlagyimir PutyinOroszországEurópaháborús pszichózisháborús propagandaorosz-ukrán háborúSzóljon hozzá!

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