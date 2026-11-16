Két hónapja matekoznak Magdeburgban — akár egy 21 éves fiatalemberen is múlhat a győztes AfD sorsa

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Több mint két hónappal a választás után sincs új tartományi kormány a keletnémet Szász-Anhaltban. Az AfD a legerősebb politikai erővé vált, ám Ulrich Siegmund pártja önállóan nem tud kormányt alakítani. A decemberi miniszterelnök-választás előtt a CDU és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) magatartása válhat döntővé.

Szőcs László
2026. 11. 16. 4:24
0912 hetilap , top candidate in the Saxony-Anhalt state election for the far-right Alternative for Germany (AfD) party AfD's main candidate in the Saxony-Anhalt state election Ulrich Siegmund (C), co-leaders of the far-right Alternative for Germany (AfD)
Ulrich Siegmund, az AfD szász-anhalti kormányfőjelöltje pártja társelnökeivel, Alice Weidellel és Tino Chrupallával az eredményvárón Fotó: TOBIAS SCHWARZ Forrás: AFP

A számok világosan mutatják a politikai patthelyzetet. A hagyományos pártok együttműködése sem kínál egyszerű megoldást: a CDU, az SPD és a Zöldek összesen 31 mandátummal rendelkeznek, a Balpárt bevonásával pedig 39-re emelkedne a számuk. Ez továbbra sem jelentene többséget. A választás győztese tehát kormányzati felhatalmazást követel, miközben a parlamenti erőviszonyok kompromisszumra kényszerítenék a pártokat.

Három képviselő még hibádzik 

Az AfD tartományi frakcióvezetője, Ulrich Siegmund decemberben kívánja megméretni magát a miniszterelnöki tisztségért. A lehetséges időpont december 15-e, bár a dátumot hivatalosan még nem véglegesítették. Siegmundnak az első két fordulóban 42 szavazatra lenne szüksége, vagyis legalább három másik képviselő támogatását is meg kellene szereznie.

A mérleg nyelve a radikális baloldali, a keletnémet országrészben a Balpárthoz hasonlóan kommunista utódpárt BSW lehet.

A párt vezetése tárgyalásokat folytat az AfD-vel a parlamenti együttműködés lehetőségeiről, miközben koalíciót továbbra sem kíván kötni, és Siegmund miniszterelnökké választását sem támogatja. De ez még változhat is, ahogy közeleg a kormányfőválasztás ideje. Ebben az esetben a BSW csak emeli a tétet. A két politikai erő több szakpolitikai kérdésben már közös álláspontot képviselt.

A legfrissebb fejlemény, hogy szombaton a mindössze 21 éves John Lucas Dittrichet választották a BSW új tartományi elnökévé. Olyan időszakban veszi át a párt irányítását, amikor a szervezetnek érdemi befolyása lehet a tartomány politikai jövőjére.

John Lucas Dittrich a gratulációkat fogadja elnökké választása után. Forrás: saját Facebook-oldala

Az országosan is egyre népszerűtlenebb, tartósan az AfD mögött kullogó  CDU számára különösen kényes a helyzet. A kereszténydemokraták továbbra is elutasítják az AfD-vel kötendő koalíciót, ugyanakkor a párton belül vita bontakozott ki arról, miként viszonyuljanak a legerősebb parlamenti frakcióhoz.

Egyre kínosabb a tűzfal 

Ez azt jelenti: bomladozik a sokat emlegetett „tűzfal” is, amellyel lehatárolták a hatalomtól a kényes kérdéseket feszegető, ám ezért is egyre népszerűbb bevándorlásellenes jobboldali pártot. 

A kérdés nem pusztán taktikai: a CDU-nak úgy kell megőriznie politikai hitelességét, hogy közben a tartomány kormányozhatóságát is biztosítsa.

A Balpárt közben Eva von Angernt jelölte miniszterelnöknek, ám a nyolcfős frakció önmagában nem képes áttörni a patthelyzetet. A harmadik választási fordulóban ugyanakkor már a leadott szavazatok egyszerű többsége is elegendő lehet (azaz nem feltétlenül szükséges már a 42 támogató voks), így a távolmaradások és a tartózkodások különös jelentőséget kaphatnak.

A demokrácia is kockán forog. Elvégre milyen választás az, ahol a fölényes győztest kirekesztik a hatalomból?  

Ha Szász-Anhaltban a többi politikai erő tiszteletben tartja a demokratikus akaratot, akkor biztos vagyok benne, hogy Ulrich Siegmundot a mindenkori első AfD-s miniszterelnökké választják

nyilatkozta lapunknak szeptemberben Alexander Jungbluth AfD-s európai parlamenti képviselő. 

Eva von Angern, a Balpárt jelöltje. Forrás: Eric Stehr Facebook-oldala

A jelenlegi kormány addig ügyvezetőként folytatja munkáját. A magdeburgi politikai huzavona azonban túlmutat a személyi kérdéseken: a 2027-es költségvetés és az egyébként a legszegényebb német tartomány jövőbeli politikai iránya is bizonytalanná válik. Szász-Anhalt esete így országos jelentőségű próbatétel: megmutathatja, milyen mozgástere marad az AfD-nek a hagyományos pártok elhatárolódása mellett, és meddig tartható fenn egy olyan parlamenti helyzet, amelyben a választás győztese nem tud önállóan kormányt alakítani.

0912 hetilap 06 September 2026, Saxony-Anhalt, Magdeburg: German flags and the state flag of Saxony-Anhalt (right) are visible next to the AfD logo outside the AfDs election party at the Altes Theater. A new state parliament will be elected in Saxony-Anhalt on Sunday. Photo: Sebastian Gollnow/dpa (Photo by Sebastian Gollnow / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW / DPA

 

AfDSzász-AnhaltMagdeburgSiegmundSahra Wagenknecht Szövetségbswtartományi kormányAlternatíva NémetországnakSzóljon hozzá!

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