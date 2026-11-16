Két hónapja matekoznak Magdeburgban — akár egy 21 éves fiatalemberen is múlhat a győztes AfD sorsa

A számok világosan mutatják a politikai patthelyzetet. A hagyományos pártok együttműködése sem kínál egyszerű megoldást: a CDU, az SPD és a Zöldek összesen 31 mandátummal rendelkeznek, a Balpárt bevonásával pedig 39-re emelkedne a számuk. Ez továbbra sem jelentene többséget. A választás győztese tehát kormányzati felhatalmazást követel, miközben a parlamenti erőviszonyok kompromisszumra kényszerítenék a pártokat.

Három képviselő még hibádzik

Az AfD tartományi frakcióvezetője, Ulrich Siegmund decemberben kívánja megméretni magát a miniszterelnöki tisztségért. A lehetséges időpont december 15-e, bár a dátumot hivatalosan még nem véglegesítették. Siegmundnak az első két fordulóban 42 szavazatra lenne szüksége, vagyis legalább három másik képviselő támogatását is meg kellene szereznie.

A mérleg nyelve a radikális baloldali, a keletnémet országrészben a Balpárthoz hasonlóan kommunista utódpárt BSW lehet.

A párt vezetése tárgyalásokat folytat az AfD-vel a parlamenti együttműködés lehetőségeiről, miközben koalíciót továbbra sem kíván kötni, és Siegmund miniszterelnökké választását sem támogatja. De ez még változhat is, ahogy közeleg a kormányfőválasztás ideje. Ebben az esetben a BSW csak emeli a tétet. A két politikai erő több szakpolitikai kérdésben már közös álláspontot képviselt.