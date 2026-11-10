Kaliforniában nem árad a Tisza — még a Demokrata Párt fellegvárában is leszavazták a vagyonadót

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A kaliforniai választók népszavazáson utasították el a milliárdosok vagyonának megadóztatását célzó kezdeményezést. Ez fontos tanulsággal szolgál azoknak is, akik Magyarországon a vagyonadó bevezetését szorgalmazták: még Amerika egyik legliberálisabb államában sem magától értetődő, hogy a társadalom támogatja a leggazdagabbak vagyonának külön megadóztatását.

Szőcs László
2026. 11. 10. 15:22
Kaliforniában nem árad a Tisza — még a Demokrata Párt fellegvárában is leszavazták a vagyonadót
Christina Estrada nemzetközi divatmodell egykori luxusingatlana a kaliforniai Beverly Hillsben Fotó: BRANDON STANLEY Forrás: X07118

 

Az erre irányuló — Proposition 40 elnevezésű —  kezdeményezés azt javasolta, hogy az idei év első napján Kaliforniában élő, legalább egymilliárd dolláros vagyonnal rendelkező személyek vagyonát egyszeri, ötszázalékos adóval terheljék. A bevétel 90 százalékát egészségügyi kiadásokra, a fennmaradó részt oktatásra és élelmiszer-támogatási programokra fordították volna. A kezdeményezés támogatói szerint akár 100 milliárd dollár is befolyhatott volna az állam kasszájába.

A végeredmény azonban egyértelmű volt: a választók 52,8 százaléka nemet mondott, míg 47,2 százalék támogatta a javaslatot. Ezzel Kalifornia nem lett az első amerikai állam, amely általános vagyonadó helyett kifejezetten a milliárdosok teljes vagyonára vetett volna ki különadót.

Mi szólt az adó mellett?

A kezdeményezés mögött elsősorban az egészségügyi dolgozók egyik jelentős szakszervezete, a SEIU-United Healthcare Workers West állt. A támogatók azzal érveltek, hogy a szövetségi egészségügyi támogatások csökkentése miatt milliók veszíthetik el biztosításukat, ezért új bevételi forrásra van szükség.

Noha ő maga nem kaliforniai, Bernie Sanders szenátor — korábbi demokrata párti elnökjelölt-aspiráns — is kampányolt a javaslat mellett. Az adó hívei szerint igazságtalan, hogy a leggazdagabbak vagyonának jelentős része részvényekben és befektetésekben gyarapodik, miközben a hagyományos munkajövedelmeket rendszeresen adóztatják. Szerintük a milliárdosoknak nagyobb részt kell vállalniuk a közös terhekből.

U.S. Democratic presidential candidate Senator Bernie Sanders addresses supporters after being declared the winner of the Nevada Caucus as he holds a campaign rally in San Antonio, Texas, U.S.
Bernie Sanders. Fotó: Mike Segar / Reuters

Miért utasították el mégis?

Az ellenzők egyik legfontosabb érve az volt, hogy a vagyonadó elüldözheti a leggazdagabb befektetőket és vállalkozókat Kaliforniából. Gavin Newsom demokrata kormányzó — lehetséges 2028-as elnökjelölt-aspiráns — is ellenezte a kezdeményezést. Attól tartott, hogy az állam elveszíti azokat az embereket, akik jelentős adóbevételekkel és munkahelyteremtéssel járulnak hozzá a gazdaságához.

A bírálók arra is figyelmeztettek: a vagyon értékelése rendkívül bonyolult, különösen a vállalati részesedések, részvények és egyéb befektetések esetében. Ráadásul az egyszeri bevétel nem oldja meg a hosszú távú költségvetési problémákat. Az állami költségvetési elemzők is jelezték: a bevétel jelentős lehet, de a milliárdosok elköltözése miatt később csökkenhetnek az állam jövedelemadó-bevételei.

A The New York Times egy elemzése különösen jól mutatta a konfliktus erejét. A lap beszámolója szerint a Google társalapítója, Sergey Brin több mint 100 millió dollárt fordított a vagyonadó elleni politikai kampányra. A milliárdosok nemcsak a nyilvánosság előtt tiltakoztak: egyesek már a szavazás előtt igyekeztek megszüntetni kaliforniai lakóhelyüket. A kampány így az amerikai technológiai elit és a vagyonadó hívei közötti hatalmas politikai és pénzügyi küzdelemmé vált.

Tanulság a magyar politikának

A kaliforniai történet különösen érdekes a Tisza Párt gazdaságpolitikai irányvonalával összevetve. A vagyonadó és a milliárdosok fokozott megadóztatásának gondolata ugyanis nemzetközi szinten sem tekinthető vitathatatlan, széles körben elfogadott receptnek. Kalifornia példája azt mutatja, hogy még egy kifejezetten baloldali-liberális politikai környezetben is komoly ellenállásba ütközhet az a gondolat, hogy az állam a leggazdagabbak vagyonából egyszeri, rendkívüli adóbevételt szerezzen. A választók nem feltétlenül vitatják, hogy a milliárdosoknak részt kell vállalniuk a közterhekből, de azt már nem fogadják el automatikusan, hogy ennek eszköze egy új vagyonadó legyen.

A legfontosabb tanulság: a gazdagok megadóztatásának politikai jelszava és egy ténylegesen működő, gazdaságilag fenntartható adórendszer két különböző dolog. 

United States, California, Los Angeles, Hollywood Hills luxury houses (aerial view) (Photo by FRUMM John / hemis.fr / Hemis via AFP)
Luxusingatlanok Los Angeles Hollywood Hills városrészében. Fotó: FRUMM JOHN / hemis.fr

 

vagyonadóTisza PártKalifornia államEgyesült ÁllamoknépszavazásSzóljon hozzá!

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