A kormány által becsültnél jóval többeket érinthet a vagyonadó

Váratlanul érte a vagyonadó tervezete a külföldi befektetőket

A KPMG tapasztalatai szerint a magyarországi vagyonosok egyelőre elsősorban tájékozódnak, és szeretnék megérteni, milyen kötelezettségeket jelent számukra az új adó. A külföldi befektetők egy részét viszont váratlanul érte a tervezet, mivel korábban úgy gondolták, hogy a közteher elsősorban a Magyarországon élő és tevékenykedő adóalanyokat érinti.

Szücs Andrea arra is felhívta a figyelmet, hogy a vagyonadó a civil szervezetek támogatásait is visszafoghatja. Az új közteher ugyanis csökkentheti a jótékony célokra fordítható összegeket, miközben a támogatók erre szánt kerete nem feltétlenül növekszik. Ezért indokoltnak tartaná, hogy az adó társadalmi célokra felajánlható 5 százalékából az szja egy százalékára jogosult civil szervezetek is részesülhessenek.

A teljes interjú a Világgazdaság oldalán olvasható.