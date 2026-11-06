Ron DeSantis távozó floridai kormányzó előtt akkor nyílhatna újabb lehetőség az elnökségre, ha a republikánusok eltávolodnának Trump politikájától. A 2024-es elnökjelölti előválasztáson alulmaradt Trumppal szemben, a félidős választások előtt pedig bírálta a kormányzatot, amiért szerinte nem lépett fel hatékonyan a korrupció ellen.
Alig lett vége az amerikai választásnak, máris a 2028-as elnökjelölteket latolgatják
A következő hetekben már kampányadományozókkal egyeztethetnek.
Ted Cruz texasi szenátor 2016-ban már megpróbálta megszerezni a republikánus elnökjelöltséget. A lap szerint előnyére válhat, hogy bizonyos kérdésekben távolságot tart Trumptól, a fiatalabb republikánus szavazók körében azonban nehezebben szerezhet támogatást.
Megosztott demokrata térfél
A demokratáknál a félidős választási győzelem ellenére sincs egyértelmű esélyes. Gavin Newsom távozó kaliforniai kormányzó Trump-ellenes nyilatkozataival és provokatív közösségi médiás bejegyzéseivel igyekezett az elnök legfőbb demokrata ellenfeleként fellépni. A Financial Times szerint azonban liberális kaliforniai politikusként nehezebben szólíthatja meg a konzervatívabb államok választóit, és egyelőre nem egyértelmű esélyes a jelöltségre.
Jon Ossoff georgiai szenátor kedden fölényesen megnyerte újraválasztását, és a fogadóirodák jelenleg őt tartják a 2028-as elnökválasztás legesélyesebb demokrata győztesének. Ossoff ugyanakkor korábban kijelentette, hogy egyáltalán nem érdekli az elnökjelöltség.
Kamala Harris volt alelnöknek a 2024-es veresége ellenére is jelentős támogatottsága van a Demokrata Pártban, újabb indulása esetén azonban ismét magyarázatot kellene adnia a Biden-kormányzat vitatott döntéseire és korábbi kampányának kudarcára.
Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő, a Demokrata Párt progresszív irányzatának egyik legismertebb politikusa szintén a lehetséges elnökjelöltek között szerepel. Az utóbbi időben több államban is kampányolt a hozzá hasonló nézeteket valló jelöltek mellett, de az is elképzelhető, hogy inkább szenátori mandátumért indul.
Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó kedden fölényesen győzelmet aratott, immáron második ciklusát kezdheti, és a mérsékeltebb demokraták egyik legígéretesebb jelöltje lehet. Izrael melletti határozott kiállása ugyanakkor ellenállást válthat ki a párt progresszív szavazóiból.
A Financial Times szerint a következő hetekben a lehetséges elnökjelöltek már kampányadományozókkal egyeztethetnek, közvélemény-kutatókkal tanácskozhatnak, és felkereshetik azokat az államokat, amelyek fontos szerepet játszanak az elnökjelölti előválasztások kezdeti szakaszában.
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