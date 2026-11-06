Alig lett vége az amerikai választásnak, máris a 2028-as elnökjelölteket latolgatják

Ron DeSantis. Fotó: Joe Raedle / Getty Images/AFP

Ted Cruz texasi szenátor 2016-ban már megpróbálta megszerezni a republikánus elnökjelöltséget. A lap szerint előnyére válhat, hogy bizonyos kérdésekben távolságot tart Trumptól, a fiatalabb republikánus szavazók körében azonban nehezebben szerezhet támogatást.

Megosztott demokrata térfél

A demokratáknál a félidős választási győzelem ellenére sincs egyértelmű esélyes. Gavin Newsom távozó kaliforniai kormányzó Trump-ellenes nyilatkozataival és provokatív közösségi médiás bejegyzéseivel igyekezett az elnök legfőbb demokrata ellenfeleként fellépni. A Financial Times szerint azonban liberális kaliforniai politikusként nehezebben szólíthatja meg a konzervatívabb államok választóit, és egyelőre nem egyértelmű esélyes a jelöltségre.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó. Fotó: AFP

Jon Ossoff georgiai szenátor kedden fölényesen megnyerte újraválasztását, és a fogadóirodák jelenleg őt tartják a 2028-as elnökválasztás legesélyesebb demokrata győztesének. Ossoff ugyanakkor korábban kijelentette, hogy egyáltalán nem érdekli az elnökjelöltség.

Kamala Harris volt alelnöknek a 2024-es veresége ellenére is jelentős támogatottsága van a Demokrata Pártban, újabb indulása esetén azonban ismét magyarázatot kellene adnia a Biden-kormányzat vitatott döntéseire és korábbi kampányának kudarcára.

Alexandria Ocasio-Cortez New York-i képviselő, a Demokrata Párt progresszív irányzatának egyik legismertebb politikusa szintén a lehetséges elnökjelöltek között szerepel. Az utóbbi időben több államban is kampányolt a hozzá hasonló nézeteket valló jelöltek mellett, de az is elképzelhető, hogy inkább szenátori mandátumért indul.

Alexandria Ocasio-Cortez. Fotó: ANNA MONEYMAKER

Josh Shapiro pennsylvaniai kormányzó kedden fölényesen győzelmet aratott, immáron második ciklusát kezdheti, és a mérsékeltebb demokraták egyik legígéretesebb jelöltje lehet. Izrael melletti határozott kiállása ugyanakkor ellenállást válthat ki a párt progresszív szavazóiból.