Magyar Péter feleslegesen utazott el Berlinbe? Lesújtó hírt kapott Friedrich Merz és a CDU

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Az AfD új európai irányvonala: erősebb nemzetállamok

A hazai népszerűség növekedésével párhuzamosan az AfD európai szinten is egyre határozottabban lép fel. Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, Alice Weidel pártelnök az Európai Parlament strasbourgi épületében tartott sajtótájékoztatóján nemrég új európai korszakot hirdetett, és ismertette pártja uniós reformterveit.

Weidel szerint a jelenlegi brüsszeli intézményrendszer túlterjeszkedett, ezért vissza kell térni az európai együttműködés kezdeteihez, és a döntéshozatali jogköröket vissza kell adni a nemzeti parlamenteknek.

A migrációs válság kapcsán Weidel úgy vélte, hogy az uniós mechanizmusok kudarcot vallottak a külső határok védelmében. Ennek megoldására az AfD nemzeti vétójogot követel a közös migrációs politikában, végső esetben pedig lehetővé tenné a tagállamoknak a schengeni övezet ideiglenes vagy tartós elhagyását és a nemzeti határellenőrzés teljes körű visszaállítását. Gazdasági téren a párt a túlszabályozott zöldpolitikai intézkedések és a bürokratikus terhek leépítését sürgeti, mivel ezek versenyhátrányt okoznak az európai és a német iparnak.

Az AfD szerint az Európai Uniónak egy ideológiamentes, kizárólag a gazdasági és technológiai együttműködésre összpontosító szabadkereskedelmi övezetté kellene visszaalakulnia.

Alice Weidel és az AfD sorra gyűjtik a tartományi győzelmeket, már utcahosszal vezetnek országos szinten is a Merz pártja előtt (Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA)

A patrióta pártok felemelkedését várják az EU-ban

Hasonló állásponton van a Fideszt és a KDNP-t is a köreiben tudó Patrióták Európáért csoport is. Gál Kinga társ-frakcióvezető lapunknak arról beszélt Strasbourgban, hogy az Európai Bizottság minden krízist arra használ fel, hogy magához ragadja a tagállamok jogköreit, ennek pedig véget kell vetni.