Magyar Péter feleslegesen utazott el Berlinbe? Lesújtó hírt kapott Friedrich Merz és a CDU

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Tovább növelte előnyét a német jobboldali ellenzék, és már hét százalékponttal vezet a kormányzó CDU/CSU előtt – derül ki a Forsa legfrissebb közvélemény-kutatásából. Emlékezetes, Alice Weidel, az AfD társelnöke Strasbourgban vázolta fel pártja radikális uniós reformprogramját, amely a nemzetállami szuverenitás visszaállítására és a szigorú határvédelemre épül. A jelek szerint az emberek bíznak az AfD-ben, így Magyar Péter lehet, hogy feleslegesen utazott el Friedrich Merzhez.

Odrobina Kristóf
2026. 11. 12. 4:50
Magyar Péter talán rossz lóra tett Friedrich Merz-cel
Magyar Péter talán rossz lóra tett Friedrich Merz-cel Fotó: FLORIAN GAERTNER Forrás: Photothek Media Lab
(R-L) Friedrich Merz (CDU), Federal Chancellor, and Peter Magyar, Prime Minister of Hungary, pictured during a joint press conference at the Federal Chancellery in Berlin, 10.11.2026. (Photo by Florian Gaertner / Photothek Media Lab / dpa Picture-Alliance via AFP)
Fotó: FLORIAN GAERTNER / Photothek Media Lab

Az AfD új európai irányvonala: erősebb nemzetállamok

A hazai népszerűség növekedésével párhuzamosan az AfD európai szinten is egyre határozottabban lép fel. Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, Alice Weidel pártelnök az Európai Parlament strasbourgi épületében tartott sajtótájékoztatóján nemrég új európai korszakot hirdetett, és ismertette pártja uniós reformterveit.

Weidel szerint a jelenlegi brüsszeli intézményrendszer túlterjeszkedett, ezért vissza kell térni az európai együttműködés kezdeteihez, és a döntéshozatali jogköröket vissza kell adni a nemzeti parlamenteknek.

A migrációs válság kapcsán Weidel úgy vélte, hogy az uniós mechanizmusok kudarcot vallottak a külső határok védelmében. Ennek megoldására az AfD nemzeti vétójogot követel a közös migrációs politikában, végső esetben pedig lehetővé tenné a tagállamoknak a schengeni övezet ideiglenes vagy tartós elhagyását és a nemzeti határellenőrzés teljes körű visszaállítását. Gazdasági téren a párt a túlszabályozott zöldpolitikai intézkedések és a bürokratikus terhek leépítését sürgeti, mivel ezek versenyhátrányt okoznak az európai és a német iparnak.

Az AfD szerint az Európai Uniónak egy ideológiamentes, kizárólag a gazdasági és technológiai együttműködésre összpontosító szabadkereskedelmi övezetté kellene visszaalakulnia.

Alice Weidel és az AfD sorra gyűjtik a tartományi győzelmeket, már utcahosszal vezetnek országos szinten is a Merz pártja előtt (Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA)
Alice Weidel és az AfD sorra gyűjtik a tartományi győzelmeket, már utcahosszal vezetnek országos szinten is a Merz pártja előtt (Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA)

A patrióta pártok felemelkedését várják az EU-ban

Hasonló állásponton van a Fideszt és a KDNP-t is a köreiben tudó Patrióták Európáért csoport is. Gál Kinga társ-frakcióvezető lapunknak arról beszélt Strasbourgban, hogy az Európai Bizottság minden krízist arra használ fel, hogy magához ragadja a tagállamok jogköreit, ennek pedig véget kell vetni.

Gál Kinga szerint az Európai Egyesült Államok víziója még mindig ott lebek a Bizottság szeme előtt, csak most már okosabbak: keveset beszélnek róla, többet tesznek érte.

Friedrich MerzTisza-kormányMagyar PéterSzóljon hozzá!

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