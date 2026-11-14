Zelenszkij már előre aggódik: találkozik a jövő héten a világ három nagyhatalmának elnöke

Az amerikai fél sem számít gyors áttörésre. A Reuters beszámolója szerint egy magas rangú washingtoni tisztviselő kifejezetten úgy fogalmazott: nem várnak konkrét megállapodást, inkább egy későbbi, érdemi párbeszéd kezdete lehet a találkozó.

Két konfliktus, amely átírhatja az erőviszonyokat

Moszkva régóta szeretné elérni, hogy a háború lezárásáról a nagyhatalmak tárgyaljanak, és ne kizárólag Ukrajna és Oroszország között dőljenek el a feltételek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezért aggodalmát fejezte ki a sencseni találkozó miatt. Kijev attól tart, hogy a feje fölött születhetnek olyan politikai kompromisszumok, amelyek Ukrajna területi és biztonsági érdekeit is érintik.

A három vezető közötti egyeztetés egyik legkényesebb kérdése az ukrajnai háború. Putyin számára diplomáciai siker lenne, ha a konfliktus jövőjéről közvetlenül a világ két legerősebb gazdasági és katonai hatalmának vezetőivel tárgyalhatna. Különösen úgy, hogy Kijev nem ülhet az asztalnál.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy nemzetközi találkozón. Fotó: LUDOVIC MARIN / AFP

A Fehér Ház jelenlegi tájékoztatása szerint Trump nem tervezi, hogy az ukrajnai háborút a háromoldalú egyeztetés központi témájává tegye. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kérdés ne kerülhetne elő a háttérben.

Irán ügyében szintén komoly érdekellentétek feszülnek a felek között. Washington a konfliktus lezárásához kereshet támogatást, miközben Moszkva és Peking számára is fontos, hogy az amerikai katonai fellépés ne erősítse tovább az Egyesült Államok közel-keleti befolyását.

Az előzmények: Anchorage-tól Washingtonig

Trump és Putyin legutóbbi személyes találkozójára 2025 augusztusában, az alaszkai Anchorage-ban került sor. A nagy várakozásokkal övezett csúcstalálkozón a két elnök az ukrajnai háborúról tárgyalt, ám tűzszüneti megállapodás nem született. Putyin ugyanakkor fontos diplomáciai sikert könyvelhetett el: az amerikai elnök vörös szőnyeggel és katonai tiszteletadással fogadta, ezzel is jelezve, hogy Washington ismét kész közvetlenül tárgyalni Moszkvával.