Zelenszkij már előre aggódik: találkozik a jövő héten a világ három nagyhatalmának elnöke

A bejelentés önmagában is komoly geopolitikai üzenet: az Egyesült Államok, Oroszország és Kína között számos stratégiai ellentét húzódik — mutatnak rá a világsajtó elemzései. Washington hivatalosan elsősorban a nukleáris fegyverzet csökkentését tűzte napirendre. Az iráni háború lezárásának lehetősége ugyancsak szóba kerülhet, miközben az ukrajnai konfliktus kérdése körül egyelőre bizonytalanság övezi az amerikai szándékokat.
Reális-e a fegyverzetkorlátozás?
Trump egyik legfontosabb célja, hogy olyan új nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodás szülessen, amely már Kínát is bevonja az Egyesült Államok és Oroszország mellé. Ennek különös jelentőséget ad, hogy az amerikai–orosz nukleáris fegyverzetkorlátozás utolsó nagy kétoldalú szerződése, az Új START 2026 februárjában lejárt.
A probléma ugyanakkor nem csekély. Az Egyesült Államok és Oroszország egyaránt több mint ötezer nukleáris robbanófejjel rendelkezik, míg Kína készlete a hatszázat is meghaladja.
Peking ezért nem szívesen vállalna olyan korlátozásokat, amelyek a két nagyobb nukleáris arzenállal rendelkező hatalom szintjéhez igazítanák saját fegyverzetét. Kína eddig is elutasítóan viszonyult az ilyen tárgyalásokhoz.
Washington számára mégis stratégiai jelentőségű lenne, ha sikerülne Pekinget bevonni a nukleáris párbeszédbe. A kérdés az, hogy Hszi hajlandó-e engedni Trump nyomásának, vagy inkább arra használja fel a találkozót, hogy Kína egyenrangú nagyhatalomként mutatkozzon meg.
Az amerikai fél sem számít gyors áttörésre. A Reuters beszámolója szerint egy magas rangú washingtoni tisztviselő kifejezetten úgy fogalmazott: nem várnak konkrét megállapodást, inkább egy későbbi, érdemi párbeszéd kezdete lehet a találkozó.
Két konfliktus, amely átírhatja az erőviszonyokat
Moszkva régóta szeretné elérni, hogy a háború lezárásáról a nagyhatalmak tárgyaljanak, és ne kizárólag Ukrajna és Oroszország között dőljenek el a feltételek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ezért aggodalmát fejezte ki a sencseni találkozó miatt. Kijev attól tart, hogy a feje fölött születhetnek olyan politikai kompromisszumok, amelyek Ukrajna területi és biztonsági érdekeit is érintik.
A három vezető közötti egyeztetés egyik legkényesebb kérdése az ukrajnai háború. Putyin számára diplomáciai siker lenne, ha a konfliktus jövőjéről közvetlenül a világ két legerősebb gazdasági és katonai hatalmának vezetőivel tárgyalhatna. Különösen úgy, hogy Kijev nem ülhet az asztalnál.
A Fehér Ház jelenlegi tájékoztatása szerint Trump nem tervezi, hogy az ukrajnai háborút a háromoldalú egyeztetés központi témájává tegye. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kérdés ne kerülhetne elő a háttérben.
Irán ügyében szintén komoly érdekellentétek feszülnek a felek között. Washington a konfliktus lezárásához kereshet támogatást, miközben Moszkva és Peking számára is fontos, hogy az amerikai katonai fellépés ne erősítse tovább az Egyesült Államok közel-keleti befolyását.
Az előzmények: Anchorage-tól Washingtonig
Trump és Putyin legutóbbi személyes találkozójára 2025 augusztusában, az alaszkai Anchorage-ban került sor. A nagy várakozásokkal övezett csúcstalálkozón a két elnök az ukrajnai háborúról tárgyalt, ám tűzszüneti megállapodás nem született. Putyin ugyanakkor fontos diplomáciai sikert könyvelhetett el: az amerikai elnök vörös szőnyeggel és katonai tiszteletadással fogadta, ezzel is jelezve, hogy Washington ismét kész közvetlenül tárgyalni Moszkvával.
Trump és Hszi legutóbbi találkozóját pedig két hónapja, Washingtonban tartották. A háromnapos látogatás során a két vezető a kereskedelmi konfliktus enyhítéséről, a technológiai együttműködésről és a stratégiai stabilitásról tárgyalt. Meghosszabbították a kereskedelmi fegyverszünetet, ugyanakkor a tajvani kérdés, az iráni konfliktus és a technológiai korlátozások továbbra is komoly vitaforrások maradtak. A Brookings Intézet értékelése szerint a látogatás fontos politikai jelzés volt, de a két ország közötti alapvető ellentéteket nem oldotta fel.
Üzenet Washingtonnak Tiencsinből
Különösen figyelemre méltó előzmény volt három vezető 2025. szeptemberi találkozása a kínai Tiencsinben, a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján. Putyin, Hszi és Narendra Modi indiai miniszterelnök látványosan baráti hangulatban találkozott. A közös fényképek, a mosolyok és a kötetlen beszélgetések olyan politikai üzenetet közvetítettek, amelyet Washingtonban aligha lehetett figyelmen kívül hagyni.
A három ország között ugyanakkor komoly érdekellentétek is vannak. India és Kína viszonya például a határviták miatt korántsem problémamentes, Újdelhi pedig hagyományosan önálló külpolitikát folytat. Mégis, a tiencsini találkozó azt mutatta, hogy a három nagyhatalom képes közös platformon megjelenni, és a nyugati dominanciával szemben egy multipoláris világrend mellett kiállni.
A The Diplomat elemzése ugyanakkor arra figyelmeztet: a látványos együttműködésből nem következik egy szoros, katonai vagy politikai szövetség létrejötte.
A három ország inkább az amerikai befolyás korlátozásában és a saját mozgásterének növelésében találhat közös érdeket.
Ki nyerhet Sencsenben?
A találkozó legnagyobb tétje végső soron nem egyetlen szerződés vagy diplomáciai nyilatkozat. Sokkal inkább annak demonstrálása, hogy ki képes meghatározni a XXI. század nemzetközi politikájának játékszabályait — olvasható ki a nemzetközi elemzésekből.
Hszi Csin-ping számára a csúcstalálkozó kivételes lehetőség: Kína vendégeként fogadhatja a világ két másik meghatározó vezetőjét, miközben Peking a globális diplomácia egyik központjaként jelenhet meg. Putyin azt bizonyíthatja, hogy Oroszország a nyugati szankciók és az ukrajnai háború ellenére sem szorítható ki a nemzetközi politikából.
Trump számára viszont komoly kockázatokat is rejt a találkozó. Ha nem sikerül kézzelfogható eredményeket elérnie, könnyen úgy tűnhet, hogy az amerikai elnök két olyan vezetővel ül egy asztalhoz, akiknek közös érdeke az amerikai világpolitikai befolyás visszaszorítása.
A Brookings szakértői szerint már a három vezető közös megjelenése is nyugtalanító jelzés lehet Washington szövetségesei, különösen Ukrajna és Tajvan számára.
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.
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