True crime-premier és örök klasszikusok – ezeket a filmeket ne hagyja ki ma a tévében!

A film a forradalom napjait szokatlan nézőpontból mutatja be: a történelmi fordulat hátterében olyan emberek kerülnek a középpontba, akiknek a saját konfliktusaikkal és egymáshoz való viszonyukkal is meg kell küzdeniük. A börtön zárt tere egyszerre válik menedékké és a feszültségek helyszínévé, ahol a szereplők emberi értékei és gyarlóságai egyaránt megmutatkoznak. A főbb szerepekben többek között Andorai Péter, Bán János, Székely B. Miklós és Szarvas József látható.

Szerelem (M5, 19:00)

Makk Károly 1970-es filmje a magyar filmtörténet egyik legjelentősebb alkotása az ötvenes évek politikai elnyomásáról. A történet főszereplője Luca, akinek férje, János politikai okokból börtönbe kerül. Az asszony közben idős anyósáról gondoskodik, és igyekszik fenntartani benne a reményt, hogy fia hamarosan hazatér. A családi mindennapokat átszövi a hiány, a félelem és a várakozás, miközben Luca a valóság elhallgatásával próbálja megóvni szeretteit.

A Törőcsik Mari és Darvas Lili főszereplésével készült film visszafogott, lírai eszközökkel mutatja meg, hogyan szivárog be a diktatúra a legszemélyesebb emberi kapcsolatokba. A Szerelem nem közvetlenül a forradalom eseményeit dolgozza fel, de fontos képet ad arról a politikai légkörről, amelyben az 1956-os felkelés kibontakozott.

Magyarország története – 1956: a forradalom és a szabadságharc (Duna World, 20:00 és 20:30)

A Magyarország története két epizódja az 1956-os forradalom kitörésétől a szabadságharc leveréséig követi végig az eseményeket, bemutatva a történelmi fordulatok hátterét és kevésbé ismert részleteit is. Az első rész a forradalom előzményeitől indul, majd az október 23-i eseményeket és a fegyveres harcok kibontakozását idézi fel. Bemutatja a lyukas zászló megszületésének történetét, és arra is keresi a választ, miért vált Beethoven Egmont-nyitánya a forradalom egyik meghatározó zenei jelképévé. Az epizód kitér az október 25-i Kossuth téri sortűz körülményeire, valamint a Corvin közben és a Kilián-laktanya környékén zajló harcokra is.