Kettős jubileum: 160 éve született és 110 éve hunyt el a magyar népművészet első monumentális művének szerzője

A sorozat aranyozott, díszes, szecessziós vászonkötésben jelent meg. A kiadó számos színes és fekete-fehér ábrával látta el, így bizonyos szempontból a korszak többi díszművének sorába helyezhető.

Létezett ugyanakkor egy ritkább, zöld vászonkötéses változata i, amelyet stilizált aranyozott növényi motívumok díszítenek.

A magyar nép művészete végeredményben egy hatalmas dokumentációs vállalkozás lett, amely a magyarlakta területek művészetének első tudományos igényű összefoglalásának számít. Az MTA egyik tanulmánya is szintén a magyar népművészetről született első nagy összegző vállalkozásként tekint a sorozatra.