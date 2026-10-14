Kettős jubileum: 160 éve született és 110 éve hunyt el a magyar népművészet első monumentális művének szerzője

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160 éve született és 110 éve hunyt el Malonyay Dezső író, művészettörténész és néprajzkutató, akinek neve elsősorban A magyar nép művészete című, 1907 és 1922 között megjelent ötkötetes munkájához kapcsolódik. A magyarlakta területek népművészetét elsőként tudományos igénnyel összefoglaló monumentális vállalkozás, amit nemes egyszerűséggel sokan csak „A Malonyay” névvel emlegetnek, nemcsak a századforduló magyar falvainak gazdag tárgyi világát dokumentálta, hanem számos azóta eltűnt hagyomány emlékét is megőrizte az utókor számára Torockótól, Kalotaszegen át a Palócföldig és a Balaton vidékéig.

Balázs D. Attila
2026. 10. 14. 18:33

A sorozat aranyozott, díszes, szecessziós vászonkötésben jelent meg. A kiadó számos színes és fekete-fehér ábrával látta el, így bizonyos szempontból a korszak többi díszművének sorába helyezhető. 

Létezett ugyanakkor egy ritkább, zöld vászonkötéses változata i, amelyet stilizált aranyozott növényi motívumok díszítenek.

A magyar nép művészete végeredményben egy hatalmas dokumentációs vállalkozás lett, amely a magyarlakta területek művészetének első tudományos igényű összefoglalásának számít. Az MTA egyik tanulmánya is szintén a magyar népművészetről született első nagy összegző vállalkozásként tekint a sorozatra.

1984 és 1987 között a gondozásában fakszimile kiadásban ismét megjelentették a sorozatot művet.


Csak ötven év adatott neki

Malonyay 1916-ban, mindössze ötvenévesen hunyt el. Műve azonban túlélte alkotóját: az utolsó kötet megjelenésével vált teljessé az a vállalkozás, amelynek köszönhetően a 20. század eleji magyar falvak számos, azóta eltűnt vagy átalakult tárgyi emléke képekben és leírásokban fennmaradt. A sorozat ma is alapműnek számít, és évtizedekkel később újabb kiadásai is megjelentek a Helikon Kiadó gondozásában.

 

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