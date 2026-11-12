„Kifejezetten rettegek” – Gáspár Sándor elárulta, miért katasztrofális a viszonya a saját filmjeivel

A legfelső korláton túl

– Hamarosan a Solness építőmester című darabban láthatja a közönség. Ibsen egyik jelentős késői művéről van szó, egy mélyen önreflektív drámáról, Halvard Solness pedig egy igen összetett, önellentmondásokkal teli figura. Mi jelenti a legnagyobb kihívást a karakter megformálásában?

– A próbafolyamat elején vagyunk, egyelőre a felfedezésnél tartok, ezért inkább csak a benyomásaimat tudom megosztani. Valóban rendkívül összetett figuráról van szó, és a fő kérdés az, hogy mit mondhat ez a mai nézőnek. Már önmagában az is szenzáció volt, hogy a 19. század végén valaki ilyen művet írt, hiszen akkoriban az ehhez hasonló színművek nem voltak divatban. Később, Csehovval és a századforduló utáni szerzőkkel ezek az írók felértékelődtek, sőt iskolát teremtettek. A Solness építőmester olvasmányként egy irodalmár számára önmagában is érdekes lehet, de színpadon az a döntő, hogy milyen emberi kérdéseket vet fel, és hogyan válhat a történet a jelenünk részévé. Ezen fogunk gondolkodni a próbafolyamat során. Nem véletlenül tűzte műsorra Bagó Bertalan, illetve a színház: nyilván van elképzelésük arról, miért aktuális a darab. Mi, színészek is azon leszünk, hogy a közös munka során hús-vér figurákból olyan emberi sorsot formáljunk, amely a mai néző számára is átélhető és tanulságos lehet.

– Halvard Solnesst Básti Lajos, Bálint András és Mácsai Pál is eljátszotta. Mennyire nehéz egy ilyen szereptörténettel a háta mögött megtalálni a figura mai érvényességét, a generációk közötti feszültséget?

– Egyiket sem láttam, csak olvastam róluk, így személyes színházi élményem nincs ezekkel az alakításokkal kapcsolatban. Ilyen szempontból tehát nem befolyásolnak. A darab ugyanakkor megerősít abban, hogy fontos kérdés, hogyan képes egy sikeres ember átlépni a saját maga által felállított korlátokat. Ezt szó szerint is érthetjük, hiszen Solness a torony legfelső korlátját is átlépi. De az is alapvető kérdés, hogy mennyire szól a mának ez a történet. A generációk harca és a személyes önreflexió is ide tartozik, Solness esetében azonban az önreflexió egyfajta torzított kontrolljáról van szó. Mennyire mai ez a probléma? Milyen példáink vannak erre? Mekkora egy vezető felelőssége vagy akár az enyém? Hiszen egy remek társulatban vagyok, lassan a legidősebbek között. Ez is felelősség: mit tudok a magam módján megnyitni a fiatalok előtt, mit értelmezek esetleg rosszul és milyen kapukat zárok be előttük éppen én? Ezek érdekes kérdések. Igen, sok mindent felvet a darab.