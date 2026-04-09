Hetvenéves az Üvegtigris Rókája

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művészt, Gáspár Sándort ma is a tenyerén hordozza a szakma.

2026. 04. 09. 12:45
Fotó: vehir.hu/Szalai Csaba
Április 9-én ünnepli hetvenedik születésnapját Gáspár Sándor, a kortárs magyar színjátszás egyik legmeghatározóbb alakja. A Kossuth- és Jászai Mari-díjas érdemes művész pályafutása Szentesről indulva a legfontosabb színházi műhelyeken át vezetett a mai napig tartó töretlen sikerig. Legyen szó az Üvegtigris című film Rókájáról vagy Arthur Miller Willy Lomanjáról, Gáspár Sándor játéka mindig a szakmai alázat és a rendkívüli belső dinamika kettősségéből építkezik.

Gáspár Sándor
Gáspár Sándor Fotó: Vörösmarty Színház 

Az 1956. április 9-én született művész számára a biztos alapot a szülői ház „erős értékrendje” és a szentesi gimnázium szellemisége jelentette. Tizenhat évesen már szerepet kapott színdarabokban, és prózát, verset mondott különböző szavalóversenyeken. 1979-es diplomázása után a Vígszínházban kezdte pályáját. Karrierjének korai szakaszát meghatározta öccsével, Gáspár Tiborral való rendkívüli hasonlósága, amit a filmvásznon is kamatoztattak.

1982-ben részt vett a Katona József Színház megalapításában. Itt 1987-ig volt tag, ezután szabadfoglalkozású művészként folytatta pályafutását. Olyan mesterek keze alatt formálódott játéka, mint Horvai István vagy Kapás Dezső, de később is mindig kereste az új kihívásokat: a Művész Színház, a Thália, az Új Színház, majd a Nemzeti Színház társulatát is erősítette. 

Jelenleg a székesfehérvári Vörösmarty Színház oszlopos tagja, ahol az idei évadban Arthur Miller klasszikusában, Az ügynök halálában nyújt megrendítő alakítást.

A Stílusgyakorlatoktól a kultuszfilmekig

Kevesen mondhatják el magukról, hogy részesei voltak minden idők leghosszabb magyar színpadi sikersorozatának. Gáspár Sándor, Bán János és Dörner György hármasa a Stílusgyakorlatokkal több mint harminc éven át ejtette ámulatba a közönséget. A „teremtő feszültség”, amely játékát jellemzi, nemcsak a színpadon, hanem a filmvásznon is elementáris erővel hat.

Több mint nyolcvan alkotással a háta mögött a magyar filmgyártás megkerülhetetlen alakja. 

Míg a szélesebb közönség az Üvegtigris dörzsölt, de szerethető Rókájaként zárta szívébe, szakmai mélységét olyan művekben bizonyította, mint a Woyzeck, a Roncsfilm vagy A hídember. Legutóbb a Hadik című történelmi moziban és A renitens című sorozatban láthattuk. Külföldi filmekben többször szinkronizálta Alistair Petrie-t, Don Johnsont, Kevin Kline-t, Patrick Swayze-t.

Gáspár Sándor Csuja Imre és Reviczky Gábor társaságában az Üvegtigrisben
Forrás: Filmkultura.hu

Gáspár Sándor sosem titkolta: hálás a sorsnak és a szakmának a bizalomért. Ahogy nemrégiben nyilatkozott: 

A szakma engem a tenyerén hordoz, s ahol dolgoztam, mindig maximális bizalmat kaptam, ebből fakadóan kiváló munkákat és feladatokat.

Ezt a szeretetet és elismerést számtalan díj – köztük a 1986-ban kapott Jászai Mari-díj és a 2009-ben kapott Kossuth-díj –, no meg a közönség szűnni nem akaró tapsa igazolja vissza.
 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
