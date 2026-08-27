Gáspár Sándor kapja a CineFest életműdíját
A Kossuth-, Jászai Mari- és Páger Antal-díjas színész kapja idén a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál életműdíját – jelentette be a fesztivál. Gáspár Sándor több mint hetven filmben szerepelt, pályáján egyaránt fontosak a komoly drámai szerepek és a közönségkedvenc karakterek.
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