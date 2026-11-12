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Henry Cavill visszatérhet Supermanként és Keanu Reeves is Constantine-ként?

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Alig egy hónappal a Warner Bros. felvásárlása után a Paramount Skydance két napja váratlanul menesztette James Gunnt és Peter Safrant a DC Studios éléről. Miközben a szaksajtó a pénzügyi bukásokat okolja, a Gunn által korábban félreállított Henry Cavill és a Constantine rendezője, Francis Lawrence már az új lehetőségekről beszél.

Dani Áron
2026. 11. 12. 17:50
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  • Új irányvonal: Ellison a befektetőknek tartott tájékoztatón nyíltan beszélt a filmrészleg gyengélkedéséről, és szigorúbb szelekciót ígért. Az új struktúrában a DC vezetője már nem közvetlenül a vezérigazgatónak, hanem a Skydance filmes részlegét irányító Dana Goldbergnek és Josh Greensteinnek tartozik elszámolással – ami Gunnék számára lefokozással ért volna fel. Emellett a TheWrap szerint az új vezetés szakítani akar a „túl különc” hangvétellel, és a szélesebb közönséget megszólító, klasszikus Igazság Ligája-vonalat erőltetné. A Gunn álal 

A Variety elemzésében úgy fogalmazott: „James Gunn és Peter Safran sokat költöttek, pénzt veszítettek, és nem tudták megfogni a közönséget”. A lap kiemelte, hogy a páros menesztése csupán a legújabb fejezet a DC elmúlt évtizedes vezetői káoszában.

A GQ ennél megengedőbb volt, és „ígéretesnek” nevezte Gunn négyéves munkáját, ugyanakkor rámutatott a mostani újabb váltás okozta bizonytalanságra: kérdéses, mi lesz a sorsa a már leforgatott, 2027 nyarára tervezett Superman: Man of Tomorrow című folytatásnak, és vajon David Corenswet megmarad-e az Acélember szerepében. A döntéshozók a Flash vagy az Aquaman 2 korábbi bukásaiból megtanulhatták már, hogy nem érdemes olyan filmeket bemutatni, amik egy már elkaszált univerzumnak az utolsó maradékai. A TheWrap értesülései szerint a döntés teljesen váratlanul érte az alkotópárost, akiket mindössze egy nappal a hivatalos bejelentés előtt értesítettek a menesztésről.

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James Gunn és Henry Cavill is megszólalt

A hírre maga James Gunn is reagált a közösségi oldalán, és meglepő módon megkönnyebbülésének adott hangot (Rolling Stone). Mint írta, az elmúlt négy év rendkívül megterhelő volt számára, mivel nem kedvelte a pozícióval járó vállalati feladatokat, amelyek elvették az idejét a magánéletétől és a tiszta filmkészítéstől. Hangsúlyozta, hogy a Man of Tomorrow rendezőjeként és egy új, még titkos DC-projekt írójaként továbbra is a stúdióval marad.

Eközben a rajongók haragja a korábbi vezérigazgató, David Zaslav felé fordult: amikor Zaslav a közösségi médiában méltatta Gunn távozó munkáját, a kommentelők valóságos össztűz alá vették, őt okolva azért, hogy a Warner Bros. eladásával kiszolgáltatta a DC-univerzumot az új tulajdonosok kényének-kedvének. 

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Henry Cavill ugyanis nyitott a visszatérésre: A színész – akit Gunn négy éve váltott le az Acélember szerepéből – az Inverse magazinnak adott friss interjújában elmondta, csodás élmény volt számára Supermant játszani, rengeteg fantasztikus történet van még benne, és a mostani váltás fényében „soha nem mondaná, hogy soha”.

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A még bemutatás előtt álló új Éhezők viadala előzményfilm rendezője, Francis Lawrence is kapva kapott az alkalmon, hogy reagáljon Gunnék meneszésére. Szerinte Gunnék akadályozták a Constantine 2-t: a 2005-ös kultfilm rendezője a Collider lapnak nyilatkozva kijelentette, hogy bár nem örül mások kirúgásának, a távozó vezetők egyértelmű „akadályt jelentettek” a Keanu Reeves főszereplésével tervezett, kész forgatókönyvvel rendelkező folytatás útjában. Lawrence most újra reménykedik benne, hogy az új vezetés zöld utat ad a filmnek.

 

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