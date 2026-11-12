Henry Cavill visszatérhet Supermanként és Keanu Reeves is Constantine-ként?

Matt Reeves első Batmanje nagy siker volt, de hol késik ennyit a folytatás?

Új irányvonal: Ellison a befektetőknek tartott tájékoztatón nyíltan beszélt a filmrészleg gyengélkedéséről, és szigorúbb szelekciót ígért. Az új struktúrában a DC vezetője már nem közvetlenül a vezérigazgatónak, hanem a Skydance filmes részlegét irányító Dana Goldbergnek és Josh Greensteinnek tartozik elszámolással – ami Gunnék számára lefokozással ért volna fel. Emellett a TheWrap szerint az új vezetés szakítani akar a „túl különc” hangvétellel, és a szélesebb közönséget megszólító, klasszikus Igazság Ligája-vonalat erőltetné. A Gunn álal

A Variety elemzésében úgy fogalmazott: „James Gunn és Peter Safran sokat költöttek, pénzt veszítettek, és nem tudták megfogni a közönséget”. A lap kiemelte, hogy a páros menesztése csupán a legújabb fejezet a DC elmúlt évtizedes vezetői káoszában.

A GQ ennél megengedőbb volt, és „ígéretesnek” nevezte Gunn négyéves munkáját, ugyanakkor rámutatott a mostani újabb váltás okozta bizonytalanságra: kérdéses, mi lesz a sorsa a már leforgatott, 2027 nyarára tervezett Superman: Man of Tomorrow című folytatásnak, és vajon David Corenswet megmarad-e az Acélember szerepében. A döntéshozók a Flash vagy az Aquaman 2 korábbi bukásaiból megtanulhatták már, hogy nem érdemes olyan filmeket bemutatni, amik egy már elkaszált univerzumnak az utolsó maradékai. A TheWrap értesülései szerint a döntés teljesen váratlanul érte az alkotópárost, akiket mindössze egy nappal a hivatalos bejelentés előtt értesítettek a menesztésről.

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James Gunn és Henry Cavill is megszólalt

A hírre maga James Gunn is reagált a közösségi oldalán, és meglepő módon megkönnyebbülésének adott hangot (Rolling Stone). Mint írta, az elmúlt négy év rendkívül megterhelő volt számára, mivel nem kedvelte a pozícióval járó vállalati feladatokat, amelyek elvették az idejét a magánéletétől és a tiszta filmkészítéstől. Hangsúlyozta, hogy a Man of Tomorrow rendezőjeként és egy új, még titkos DC-projekt írójaként továbbra is a stúdióval marad.