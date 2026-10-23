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Poszt-trauma

Brüsszelből üzenték meg, hogy Orbán Viktornak igaza volt, csak már késő a bánat

A brüsszeli szócső szerint az uniós elit most ott áll megszeppenve, mint a diák, aki az évzárón jön rá, hogy nem abból a tantárgyból vizsgázik, amiből tanult.

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Odrobina Kristóf
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2026. 10. 23. 5:45
Fotó: ATTILA KISBENEDEK
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A menetrendet már ismerjük, láttunk ilyet: nemsokára jön a nagy brüsszeli hátraarc, a klasszikus „bedobjuk a busz alá a tegnapi hősöket” című mutatvány. Kaja Kallas elmehet a süllyesztőbe, Ursula von der Leyen megalkuvást nem tűrő szónoklatai pedig lassan senkit sem érdekelnek.

Hirtelen rájöttek, hogy a diplomácia nem egy óvodai homokozó, ahol azzal büntetünk valakit, hogy nem állunk szóba vele, így most elindult a pánik és a kapkodás: keresik azt a telefont, azt a működő forródrótot Moszkvába, amit évekig olyan szorgalmasan próbáltak elvágni.

Most gőzerővel keresik azt az európai vezetőt, aki még képes szóba állni Putyinnal gazdasági kérdésekről és diplomáciáról, anélkül, hogy a vonal másik végén azonnal letennék a kagylót. Igaz, hogy volt egy ilyen, de Orbán Viktort mindennek elhordták, amikor ezért dolgozott, mindegy, nem számít! Gratulálok Brüsszelnek a néhány éves reakcióidőhöz. Legközelebb talán érdemes lenne kicsit hamarabb felvenni a telefont, és kevesebb morális kioktatást tartani annak, aki már akkor látta a valóságot, amikor még csak a szankciókat körmölték az Európai Bizottság palotájában.

Milyen jó lett volna, ha Európában lett volna egy állami vezető, aki az EU gazdasági kihívásaira, a bevándorlási krízisre és az energiaválságra már évekkel ezelőtt figyelmeztetett volna, és akkor most nem kellene szorongani egyszerre mindhárom miatt, ugye? Várjunk csak...!

Orbán ViktorVlagyimir PutyinUrsula von der LeyenSzóljon hozzá!

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