Cselgáncsozóink az utolsó pillanatban visszaléptek az Eb-től

A Baskír Köztársaság fővárosában, Ufában „élesztik” újra a már olimpiai programban is szereplő vegyes csapatverseny Európa-bajnokságát, a versenyszám 2019-es kontinensbajnoki bemutatkozása óta ugyanis a koronavírus-járvány miatt ez a szám tavaly Prágában és az idén Lisszabonban is kimaradt a felnőtt Európa-bajnokság programjából.

Az eseményre előzetesen tizenhét ország nevezett, köztük lett volna Magyarország is. A Judoinfo szakportál tájékoztatása szerint úgy volt, hogy válogatottunk tagja lesz a szarajevói European Open-győztes Boros Bence (73 kg, Kaposvári JK), a junior-világbajnok Sáfrány Péter (90 kg, Miskolci VSC), az U23-as Európa-bajnok Gőz Roland (90 kg, MTK Budapest), a hatszoros utánpótlás Európa-bajnok Sipőcz Richárd (+90 kg, Széchenyi Egyetem SE), a tokiói olimpián ötödik helyezett, Eb-bronzérmes Pupp Réka (57 kg, Atomerőmű SE), az Eb-bronzérmes Gercsák Szabina (70 kg, DVTK) és a junior Európa-bajnok Szigetvári Mercédesz (+70 kg, Mogyi-Bajai JC). A viadalra meghívást kapott nemzetközi bírónk, Gosztonyi Balázs is.

Csütörtök délelőtt azonban jött a hír, hogy válogatottunk nem utazott el Oroszországba.

– Úgy nem indulhattunk volna, hogy lyukas a csapatunk, sajnos betegségek és sérülés miatt pedig nem tudtuk volna az eltervezett együttesünket harcba indítani. Gőz Roland és Sipőcz Richárd betegség miatt kihagyta a hétvégi országos bajnokságot is, s a fiúk nem kerültek olyan állapotba, hogy indulhassanak. Ahogyan Szigetvári Mercédesz sérüléséről is kiderítették a vizsgálatok, hogy részleges szalagszakadása van, ő sem versenyezhet. Így most két szék között a pad alá kerültünk, hiszen a Grand Slam-viadalra a csapat Európa-bajnokság miatt nem neveztünk több versenyzőt, így a hét végén Ungvári Attila lesz az egyetlen magyar dzsúdós, aki harcba indul – tájékoztatott Nagy András, a Magyar Judoszövetség főtitkára.

A Grand Slam-versenyt péntektől vasárnapig Abu-Dzabiban rendezik.

Az utolsó férfi csapat Európa-bajnokságon, 2017-ben Varsóban remekeltek a mieink, a magyar válogatott bravúros teljesítménnyel bronzérmet szerzett, az első vegyes csapat Eb-n, a 2019-es minszki Európa Játékokon viszont együttesünk az előcsatározások során szoros mérkőzésen alulmarad a házigazda Fehéroroszország együttese ellen.

Egy friss és szép emlékünk is van a vegyes csapatversenyekről – amelynek programjában három férfi (73, 90 és +90 kg) és három női (57, 70 és +70 kg) súlycsoport szerepel –; a novemberi budapesti U23-as Európa-bajnokságon a mieink a későbbi győztes Grúziával szemben csak aranypontos hosszabbításban veszítettek, s végül a dobogó harmadik fokára állhattak fel.

Bortókép: A tokiói olimpián ötödik helyezett Pupp Réka (jobbra) is indult volna a kontinensbajnokságon (Fotó: MTI/Kovács Tamás)