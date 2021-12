Marco Rossi azt tervezi, hogy visszaül az iskolapadba

Korunk futballjának jellemzője, hogy minden országban nagyon sok a külföldi játékos és edző. Így van ez Magyarországon is. Aki huzamosabb ideje nálunk él és dolgozik, előbb-utóbb bizonyára elgondolkodik azon, hogy megtanulja a nyelvünket is. Természetesen valakiben erősebb erre a szándék, másban gyengébb, valakinek könnyebben megy, másoknak nehezebben – talán utóbbiak vannak többségben, hiszen legendásan nehéz a magyar nyelv.

Kivel is kezdhetnénk a példák sorát, ha nem Marco Rossival, labdarúgó-válogatottunk olasz szövetségi kapitányával. A szakember 2012-ben vállalt először munkát Magyarországon, a Budapest Honvédnál, és azóta, tehát csaknem tíz éve szinte folyamatosan hazánkban edzősködik. Amikor a 2017–2018-ban a szlovákiai Dunaszerdahelyen volt vezetőedző, akkor is magyar nyelvterületen dolgozott. Jó ideig nem erőltette a magyar nyelv tanulását, amióta viszont 2018 nyarán szövetségi kapitány lett, fontosnak tartja, hogy elsajátítsa – úgy tudjuk, a Magyar Labdarúgó-szövetség is biztatta erre. Mindenképpen dicséretes, hogy a Himnuszunkat már tökéletesen megtanulta magyarul, ám az Év sportolója 2020 gálán, amikor virtuálisan átvette az Év edzőjének járó elismerést, maga is elismerte, hogy igyekszik, igyekszik, de nagyon nem könnyű a magyar nyelv.

Miből áll még ez az igyekvés? Az idén tavasszal például, még a világbajnoki selejtezősorozat előtt – a feleségével együtt – elvégzett egy 30 órás intenzív nyelvtanfolyamot. Egy magántanár segítségét vette igénybe, akit a budapesti Olasz Kultúrintézet közreműködése révén talált meg. A MagyarOK című nyelvtankönyvből tanult, az órák a világjárvány miatt online zajlottak. A vb-selejtező mérkőzései és az Európa-bajnokság miatt felfüggesztette a tanulást, de tervei szerint amint lehetősége lesz rá, újabb órákat vesz. Hozzá közel állók szerint a szövetségi kapitány nagyon sok mindent megért mindabból, amit magyarul hall, sok szót és kifejezést rendszeresen magyarul használ (ezt a sajtótájékoztatókon is tapasztalni lehet olykor), és inkább a „bátorsága” hiányzik ahhoz, hogy többet beszéljen magyarul, mint a tudása, arra a pontra még el kell jutnia, hogy folyamatosan magyarul merjen beszélni a nyilvánosság előtt.

Borítókép: Marco Rossi sok szót és kifejezést rendszeresen magyarul használ a sajtótájékoztatókon (Fotó: Havran Zoltán)