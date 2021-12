Az idén serlegek nélkül maradtak a magyar csapatok a nemzetközi porondon

KÉZILABDA

Kézilabdázóink remekül kezdték az évet: a férfiválogatott története harmadik legjobb vb-szereplését produkálta, Gulyás István csapata ötödik lett az egyiptomi tornán. A márciusban rendezett olimpiai selejtezőtornán a nők is kitettek magukért, a Kazahsztán elleni papírforma-győzelem után a kvótáért döntő Szerbia elleni mérkőzést is megnyerték, így Oroszország mögött biztosították a helyüket a tokiói mezőnyben, 2008 után újra kivívták a részvételt a nyári játékokon. Az olimpia alakulhatott volna jobban is, a hetedik hely nem tükrözte hűen a magyar válogatott eltékozolt lehetőségeit. Egy-két bravúrral akár a legjobb négy közé jutásra is lehetett volna esély. A torna után bejelentette lemondását Elek Gábor szövetségi kapitány, aki azóta csak a klubcsapatára, a Ferencvárosra koncentrál. A 2018-as junior vb-győztes csapat edzője, Golovin Vlagyimir vette át az irányítást, tovább fiatalította a magyar csapatot, amely – elmaradva a várakozásoktól – a tizedik helyen végzett a decemberi világbajnokságon.

A hazai bajnokságban a férfiaknál és a nőknél is trónfosztás történt, és ez mindkét esetben edzőváltást vont maga után. A Győri Audi ETO kispadjáról felállított Danyi Gábor állásába került a a bajnoki cím szempontjából kulcsfontosságú, Ferencváros elleni idegenbeli mérkőzésen elszenvedett vereség. Danyit a régi-új edző, Ambros Martín váltotta, a Győrrel korábban négy Bajnokok Ligáját nyert szakember vezetésével igyekezett megvédeni a címét a Final Fouron, de hétméteresekkel alulmaradt a Bresttel szemben, végül a harmadik helyen zárt. A szezon végén visszavonult korszakos egyéniség, Görbicz Anita egy Magyar Kupa-győzelemmel vigasztalódott. Másik női BL-csapatunk, a minőségi idegenlégiósokkal (Emily Bölk, Angela Malestein) megerősített Ferencváros számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az elitsorozatban.

Fotó: Anne-Christine Poujoulat / POOL

Férfi vonalon sem volt jobb a helyzet a BL-ben: a Mol-Pick Szeged az előző szezon győztese, a német Kiel ellen búcsúzott a nyolcaddöntőben, a Telekom Veszprém egy körrel tovább ment, de a Nantes kifogott rajta, így idén lemaradt a Final Fourról. David Davis sorsát nem a nemzetközi kudarc, hanem a hazai bajnoki döntő elvesztése pecsételte meg. A Szeged Veszprémben ünnepelte története negyedik NB I-es aranyérmét. Davist a korábbi klubikon, a szerb Momir Ilics váltotta, a pályakezdő felnőtt edző vezetésével még nagyon hullámzó a csapat teljesítménye.

VÍZILABDA

Bár a férfiválogatottunktól minden tornán az aranyérem az elvárás, a tokiói ötkarikás játékokon a bronz is szépen csillogott, már csak azért is, hiszen a „Kemény-legények” legutóbbi győzelme (2008) óta idén ünnepelhetett először olimpiai érmet a magyar vízilabda. A 2020-as Eb megnyerése után nagy reményekkel szálltak fel a Japánba tartó repülőre Märcz Tamás szövetségi kapitány fiai, a megtáltosodott Görögország azonban a csoportkör után, az elődöntőben is jobbnak bizonyult a mieinknél, így nekünk a spanyolok elleni bronzmeccs és a harmadik hely jutott.

Bíró Attila lányainak januárban selejtezőtornán kellett kiharcolniuk a helyüket az olimpiára. Tokióban a vízilabdatorna talán legnagyobb meglepetését produkálva, a verhetetlennek hitt amerikai válogatottat győzték le a csoportkörben. Az elődöntőben sajnos az Európa-bajnok spanyolokat már nem tudták legyűrni, panaszra azonban nem lehet okunk: három negyedik helyezés után, a bronzmérkőzésen az oroszok legyőzésével született meg a hölgyek mezőnyében az első olimpiai érem.

Fotó: Kitamura Tosifumi

A válogatottak mellett nem hagyhatjuk szó nélkül a hazai klubcsapatokat sem, hiszen szorgosan gyűjtötték az érmeket a nemzetközi tornákon. A Szolnok idén két terepen is a csúcsra ért, a hazai bajnokságot és kontinensünk második számú kupasorozatát, az Eurokupát is megnyerte. A Dózsa ellenfele mindkét fináléban az OSC volt, amely színmagyar keretével és Varga Dániel vezetőedzővel szárnyra kapott, s parádés szereplése két ezüstöt hozott a csapatnak a konyhára. Az elmúlt évek sikersorozatához mérve kevésbé jött ki a lépés az idén a Ferencvárosnak, amely az ob I-ben és a Bajnokok Ligájában sem tudta megvédeni a címét. A hazai bajnokságban a harmadik hellyel vigasztalódott, a BL-ben pedig a másodikkal, miután a Pro Recco felülmúlta a fináléban. A Magyar Kupában viszont továbbra is verhetetlen az FTC: sorban negyedszer lett a legjobb.

A hölgyeknél hatalmas meglepetéssel ért véget a Magyar Kupa. A bajnokságban jelenleg a mindössze hetedik helyen álló Eger legyűrte a MK-címvédő Dunaújvárost a fináléban. Utóbbinak idén ezüstérem jutott minden fronton: az ob I-ben az UVSE nyerte meg a két rivális párharcát a döntőben, az Euroligában pedig az Olympiakosz bizonyult jobbnak a DVFE-nél. Először fordult elő, hogy az Euroliga négyes döntőjébe két magyar együttes is bejutott, a harmadik ugyanis a bajnokságot is megnyerő UVSE lett.

KOSÁRLABDA

Bár az év végi összegzések elsősorban a felnőtt, profi sportról szólnak, ha visszatekintünk a magyar kosárlabda utóbbi egy esztendejére, a fiatalokkal kell kezdeni. A női U19-es válogatott ugyanis roppant bravúrosan szerepelt a Debrecenben megrendezett korosztályos világbajnokságon. Már az is meglepő volt, hogy eljutott az elődöntőbe, az viszont, hogy a bronzmeccsen 88-67-re magabiztosan legyőzte Mali válogatottját, jóval szebb eredmény volt, mint bárki várta volna tőle. Az pedig hab a tortán, hogy Boros Júlia, a BEAC játékosa bekerült a világbajnokság all-star csapatába.

Mindez nyilván örömmel töltötte el Székely Norbert női szövetségi kapitányt, ám számára elsősorban nem a jövő, hanem a jelen adott feladatot. A válogatottja nem jutott ki az idén júniusban megrendezett Európa-bajnokságra, így van mit kijavítani, és novemberben már a következő kontinenstorna selejtezői kezdődtek meg. A csapat november 11-én Szekszárdon a világ legjobbjai közé tartozó spanyolokat fogadta. A papírforma szerint a 66-62-es vereség elfogadható lenne, ám a magyar csapat nagy lehetőséget hagyott ki, karnyújtásnyira állt a bravúrtól. Négy nappal később 115-58-ra lemosta ugyan idegenben Izlandot az együttes, a jövő novemberi folytatásban nincs sima útja a továbbjutás felé.

Fotó: Czeglédi Zsolt

A férfiválogatott is novemberben játszotta le a 2023-as világbajnokság első két selejtezőjét. Előbb a koronavírusos Ivkovics Sztojan szövetségi kapitány és Golomán György nélkül izgalmas hajrát hozó mérkőzésen 81-75-re nyert Portugáliában, de az olimpiai ezüstérmes franciák ellen esélye sem volt a kaposvári találkozón, 78-54-re kikapott – folytatás februárban két Montenegró elleni meccsel.

Klubszinten a nőknél a Sopron Basket továbbra is kiemelkedett a mezőnyből. Itthon nem volt igazán ellenfele, megnyerte a bajnokságot és a Magyar Kupát is, az viszont bravúrnak számított, hogy egymás után harmadszor is bejutott az Euroliga négyes döntőjébe, ahol végül negyedik lett. A centere, Határ Bernadett lehetőséget kapott bemutatkozni a WNBA-ben, az Indiana Fevers jövőre is visszavárja. Az Atomerőmű KC Szekszárd az Európa Kupa négyes döntőjébe verekedte be magát, és hazai pályán bronzérmes lett. A csapat reménykedhet a továbbiakban is, és a selejtezőket sikerrel véve fennállása során először jutott be az Eurolia főtáblájára – igaz, az őszt győzelem nélkül, így a csoportja utolsó helyén zárta.

A férfiaknál a Falco KC Szombathely kiemelkedő évet zár. A magyar válogatott játékosokra épülő klub itthon mindent vitt, majd az ősszel a Bajnokok Ligájában mindenkit meglepve parádésan szerepelt: öt győzelemmel és egy vereséggel megnyerte a csoportját, és így egyenesen bejutott a legjobb tizenhat közé.

JÉGKORONG

Álmodoztunk, de mindhiába. Nem lesz magyar jégkorongcsapat a pekingi téli olimpián, ahogy a 1964-es innsbrucki játékok óta egyszer sem sikerült kiharcolni a részvételt. Pedig idén két vasat tartottunk a tűzben. Sőt, női válogatottunknak talán több esélyt is adtunk a bravúrra, mint a férfinak, hiszen a hölgyek idén az elit világbajnokságot is megjárták, pedig náluk csak tíz együttes alkotja a mezőny legfelső osztályát. Gasparovics Fanniék meg is állták a helyüket, Dániát sikerült legyőzniük, Csehországtól pedig csupán 4-2-re kaptak ki, ezzel végeredményben a kilencedik helyen zárták a vb-t. Éppen a csehek elleni jó játék táplálta a pekingi reményeinket, hiszen a papírforma azt ígérte, hogy a novemberi olimpiai selejtezőtornán a csehekkel vívunk a kijutásért döntőnek beillő mérkőzést. Így is történt, csak éppen Chomutovban nem voltunk egy súlycsoportban a csehekkel, az 5-1-es vereség a mieinkre nézve hízelgő.

Férfiválogatottunk idén nem szerepelt világbajnokságon, mert csak az elitnek rendezték meg a vb-t, a többi osztály küzdelmeit törölték. Augusztusban a rigai olimpiai selejtezőn Franciaország, a házigazda Lettország és Olaszország volt a három ellenfelünk. Jól indult a torna, hiszen a franciák elleni első meccsen az első harmad után 2-0-ra vezettünk, de Bartalisék ezzel el is lőtték a puskaport, a franciák fordítottak, s végül 5-3-ra nyertek. Ezután a lettek elleni csúfos, 9-0-s vereség következett, az olaszok elleni 2-1-es győzelem csupán szépségtapasz volt.

RÖPLABDA

Női röplabda-válogatottunk 2021-ben sem tudta átlépni az árnyékát. Az Európa-bajnokság spliti csoportjából a kedvezően alakuló többi eredménynek köszönhetően egyetlen győzelemmel és négy vereséggel is sikerült továbbjutni, a nyolcaddöntőben aztán Szerbia végképp a helyére tette a mieinket. Pedig ismét erős a válogatott kerete, immár a feltételekre sem lehet panasz, mégsem sikerül betörni a kontinens legjobbjai közé. A férfiaknál a középmezőny is csupán álom, a magyar válogatott a selejtezőcsoportban ragadt, pedig az egyik tornának Budapest volt a házigazdája.