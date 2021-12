Kassai Viktor kinyitotta a száját és mindent elmondott

Harminc év a futballpálya közepén – Kassai Viktor, a világhírű magyar labdarúgó-játékvezető önéletrajzi könyvben foglalta össze karrierjét. A Kassai című könyvet a főszereplő és Somogyi Zsolt közösen jegyzi. Azért is izgalmas és különleges egy bíró szemszögéből megismerni a labdarúgás világát, mert ők azok a szereplők, akik pályafutásuk alatt alig-alig beszél(het)nek. Most azonban kiderül, az elmúlt évtizedek egyik legismertebb és legsikeresebb játékvezetője miként élte meg a nagy rangadókat, a kritikákat, a világ legnagyobb stadionjainak tűzforró légkörét?

Egyedi hangvételű könyvében Kassai Viktor elmeséli, miért követte édesapját és lett focibíró, elárulja, milyen meccset vezetni Lionel Messinek vagy éppen Cristiano Ronaldónak, beavatja az olvasót abba is, hogyan tette túl magát az ukrajnai rossz döntésen; ahogy szóba kerül a Fradi, Tököli Attila és a Lipták Zoltán-per is.

– Az emberek szemében a játékvezetők világát mindig misztikus köd fedte, ami részben azért is volt, mert a játékvezetők zárt közössége ritkán nyilvánul meg a közvélemény felé – mutatott rá Kassai Viktor, miért is döntött úgy, hogy aktív pályafutása után könyvet ír. – Önéletrajzom egyik célja, hogy betekintést engedjen a futballbírók életébe és mindenki láthassa, hogyan élünk és dolgozunk a színfalak mögött. Biztos vagyok benne, hogy pályatársaim, akikkel az edzéseken s teszteken izzadtunk és a mérkőzéseken szerepeltünk, kellemes nosztalgiával idézik majd fel a közös élményeket. De leginkább azt remélem, hogy a játékvezetésben aktívan működő fiatal kollégák megfelelő motivációt találnak majd életutamban, hiszen az én példám is azt mutatja: tehetséggel és szorgalommal bármit el lehet érni!

A labdarúgásban mindenki a Bajnokok Ligájába, a világbajnokságra, az Európa-bajnokságra vágyik, ott szeretne maradandót alkotni – ha ezt nézzük, Kassai Viktor kivételes karriert tudhat magáénak. Nem volt 24 éves, amikor 1999-ben debütált az NB I-ben, 2008-ban már rá bízták az olimpiai döntőt Pekingben, ahol Lionel Messinek fújta a sípot; 2010-ben világbajnoksági újoncként elődöntőt vezethetett, a Bajnokok Ligája történetében ő dirigált legfiatalabbként döntőt – 2011-ben, 35 évesen vezette ki a Wembley gyepére a Barcelona és a Manchester United sztárjait.

Az egyedülálló sikersztori ellenére igazi „magyaros” történet az övé: minél magasabbra jutott, annál többen akarták a bukását…

A könyv Kassai Viktor életének négy és fél évtizedét mutatja be a főszereplő szemszögéből, az emlékezetes kudarcokat és eltitkolt sztorikat sem kikerülve. Így látta a pálya közepéről ő, aki az aktív játékvezetést befejezve sportvezetőként indult el egy új úton. Az úton, amely Tatabányától Pekingen, Durbanon, Londonon, Madridon és a világ legnagyobb stadionjain át Moszkváig vezetett.

A Kassai olvasmányos, őszinte vallomás a magyar labdarúgás elmúlt két évtizedének egyik, ha nem a legsikeresebb alakjától.

Hajdú B. István sportkommentátor:

„Ott lehettem Párizsban, amikor a 2016-os Eb nyitómeccset közvetítettem, és amikor egy szabadrúgásnál tologatták a labdát a játékosok, hirtelen azt találtam mondani: egy francia–román területi vitában egy magyar ember hoz döntést… Ami nekem nagyon tetszett, ahogy azon az Eb-n, a döntőben a kispadról felugráló Cristiano Ronaldót kezelte negyedik játékvezetőként. Lett volna olyan, a szabályokhoz mereven ragaszkodó, vaskalapos bíró, aki fegyelmezte, kiküldte volna a világsztárt, de Viktorban megvolt a kellő empátia, hogy kezelje azt a feszült helyzetet. Mindig kellően határozott volt, érdekes, hogy a karrierje első szakaszában ezért dicsérték, később épp emiatt kritizálták – de a futballpályán elért eredményei önmagukért beszélnek.”

Borítókép: Kassai Viktor egy 2016-os Manchester City–Barcelona BL-mérkőzésen, Lionel Messivel (Fotó: Europress/AFP/Oli Scarff)