Máris cívis lett a spanyol tréner – fogadkozások a Fradit várva

Már pénteken megkezdődött a debreceni hangolás a mérkőzésre. A DVSC nagyágyúkat felvonultatva, Ábrók Zsolt cégvezető, Tőzsér Dániel sportigazgató, Joan Carrillo vezetőedző és Dzsudzsák Balázs csapatkapitány részvételével tartott szurkolói ankétot a népszerű sportkocsmában, a Redben.

Mielőtt elmerülnénk a részletekben, érdemes megjegyezni, hogy a sokszor szidott drukkerek Debrecenben is nemes cselekedetre szánták rá magukat, karácsonyi adománygyűjtést indítottak.

Ábrók Zsolt kijelentette, az a csapat célja, hogy bennmaradjon az NB I-ben. A szurkolók ennél azért biztatóbb jövőképet remélnek...

Joan Carrillo elmondta, úgy érzi, pozitívan fogadták a városban és a klubnál is, ami nagy szó, mert a cívisvárosban a helyiek nehezen zárják a szívükbe a messziről (akárcsak Budapestől...) érkező embert. Úgy fogalmazott, ezt igyekszik sok munkával meghálálni. Úgy véli, valóban kevés pontot gyűjtött a csapat az elmúlt meccseken – az ő irányításával három találkozón csupán egyet! –, azonban nem szabad ezen siránkozni, inkább meg kell fordítani a folyamatot.

– A legfontosabb maga a klub és annak sikere. Megtalálom azokat a játékosokat, akik harcolni fognak a Lokiért – jelentette ki a spanyol tréner, majd később a Fradi ellen meccsről szólva ugyanezt hangsúlyozta: – Jó meccset várok, itt a lehetőség, hogy kicsit jobb képet mutassunk magunkról. Az a feladatom, hogy megtaláljam azt a 11 játékost, aki a végsőkig küzd a sikerért. Tisztában vagyunk a két csapat közti tabellán lévő különbséggel, de esélyünk van rá, hogy megmutassuk, mire vagyunk képesek.

Dzsudzsák Balázs, mint általában, ezúttal is a szurkolók támogatását kérte, noha ő maga is nagyon csalódott az eddigi szereplés miatt, és tudja, a szurkolók nem ehhez vannak hozzászokva.

Joan Carrillo a Ferencváros ellen nem számíthat az őszi slágerigazolásra, Németh Krisztiánra, a sérülékeny támadó a ZTE elleni meccsen részleges izomszakadást szenvedett, idén már nem léphet pályára.

Sikerélménnyel Debrecenbe

A Ferencváros sikerélménnyel töltekezve készül Debrecenbe, hiszem az Európa-liga csoportkörének zárásaként legyőzte a Leverkusent, ugyanakkor a csapat csak két napot pihenhetett, ami miatt lehetnek változások a kezdőcsapatban.

– Arra számítunk, hogy a DVSC ellen is sok gólszerzési lehetőségünk lesz, bízom benne, hogy ezekkel élni is tudunk majd, hiszen szükségünk lenne az újabb három pontra – fogalmazott Peter Stöger vezetőedző a Fradi.hu-nak. – Nem lesz könnyű dolgunk, de ugyanezt minden mérkőzés előtt elmondhatom, hiszen a magyar bajnokságban sincsenek könnyű ellenfeleink. Csütörtökön intenzív meccset játszottunk az Európa-ligában, így a pénteki és szombati edzések is arról szóltak, hogy felkészítsük a csapatot az előtte álló feladatra.

Érdekesség, hogy a Fradinak idegenben jobban megy az ősszel, amire persze Stöger sem tud magyarázattal szolgálni.

– Nem tudnám megmondani, hogy pontosan mi a titka ennek. Kicsit mindenki csalódott amiatt, hogy hazai pályán több pontot veszítettünk ősszel. Valahogy mindig nagyon koncentráltan játszottunk vendégként, remélem, ez így lesz Debrecenben is. Szeretnénk megmutatni, hogy a miénk a legjobb csapat a bajnokságban.

NB I, 16. forduló:

Szombat:

Puskás Akadémia–Gyirmót 3-0 (0-0)

Pancho Aréna, 586 néző, v.: Antal P. Gólszerzők: Slagveer (53., 80.), Corbu (65.)

Budapest Honvéd–ZTE 2-2 (2-0)

Bozsik Aréna, 2082 néző, v.: Erdős. Gólszerzők: Lukics (5.), Zsótér (45.), illetve Koszta (64.), Lesjak (73.)

MTK–Fehérvár 0-2 (0-1)

Hidegkuti Nándor Stadion, 1000 néző, v.: Bognár. Gólszerző: Kodro (20.), Petrjak (94.)

Vasárnap:

Újpest–Paks 13.30 (tv: M4 Sport+)

DVSC–Ferencváros 16.30 (tv: M4 Sport)

Mezőkövesd–Kisvárda 18.45 (tv: M4 Sport+)

Borítókép: Joan Carrillo máris cívis lett (Fotó: Kovács Péter)