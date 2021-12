Nincs vezérünk, nem vagyunk gátlástalanok, holnap a vb-döntőre készülünk

A Kongó elleni 30-22-es győzelem másnapján a kapitány nem repesett az örömtől. – Gátlástalanul kellett volna játszanunk, de ez sajnos nem sikerült. Húsz perc után kihagytunk, jöttek a hibák, és ezek visszavetették a csapatot, és ez a második félidőre sem változott – mondta a válogatott hadiszállásán rendezett sajtóbeszélgetésen a női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya.

Holnap Dél-Korea ellen (tv: M4 Sport, 18.00) fejezi be a szereplését Golovin csapata. Az olimpia után kinevezett szakembernek természetesen fontos a szép búcsú, és ugyanezt elvárja a játékosaitól is. – Számít-e, hogy a tizedik vagy a tizenharmadik helyen fejezzük be a vb-t? Persze, hogy számít! Az utolsó mérkőzésünk számunkra olyan, mint ha világbajnoki döntőt játszanánk. Bízom benne, hogy minden játékos teljes erővel és maximális koncentrációval áll a feladathoz – folytatta Golovin.

Az utolsó ellenféllel szemben a németek receptje lehet kifizetődő. – Egyik európai csapathoz sem lehet hasonlítani a koreaiak játékstílusát. Lassan kezdik a támadást, altatják az ellenfelet, aztán hirtelen ritmust váltanak, és a begyakorolt sémáik alapján vezetik az akcióikat. Az az igazság, hogy velük szemben komoly rutin kellene a győzelemhez. A németek megmutatták, mit kell tenni ellenük: a védekezés és a gyors lerohanás lehet a kulcs – mondta a kapitány.

Golovin kifejtette, hogy nagyon egységes a csapata, de hiányzik egy-két vezér. – A németek elleni vesztes meccs után leamortizált válogatottat láttam. Sajnos azt tapasztaltam, hogy nem volt vezér a csapatban. Csapatként voltunk jók, de a kritikus pillanatban kellett volna valaki, aki megfelelő rutinnal rendelkezik és átlendíti a többieket a holtponton. Bíró Blanka a németek elleni meccsen vezérként viselkedett, hihetetlen bravúrokat mutatott be. Nagy szükségünk lenne arra, hogy valaki felzárkózzon mellé. Az a helyzet, hogy a rutin és a fiatalság között óriási a szakadék nálunk – fogalmazott a szövetségi kapitány. Golovin azt is kifejtette, hogy a nem teljesen egészséges Klujber Katrin játékára nincsen sok esély Dél-Korea ellen. – Vannak olyan szituációk, amikor a csapat érdeke úgy kívánja, hogy meg kell halni a csapatért a pályán. Most más a helyzet. Az egészség fontosabb – mondta az első felnőtt vb-jén az utolsó mérkőzésére készülő Golovin.

Borítókép: Golovinnak sem mindegy, milyen szájízzel búcsúzik a csapata a vb-től (Fotó: MTI/Illyés Tibor)