Tokiói olimpiai bajnokunkhoz beesett tízezer dollár

Az UWW szerdai hírlevele szerint Lőrincz Tamás az olimpiai első helyéért 68, az Eb-győzelméért – ami 2006, 2013 és 2014 után a negyedik volt neki – 22 pontot kapott, így 90-nel végzett a rangsor élén. Mögötte 72 ponttal az oroszok kétszeres olimpiai bajnoka, Roman Vlaszov zárt másodikként, miután megnyerte az ötkarikás játékokat követően rendezett oslói vb-t, amelyen a visszavonuló Lőrincz már nem indult. Harmadik az 58 pontos azeri Szanan Szulejmanov lett, aki a vb-n ezüstöt, az Eb-n pedig bronzot szerzett.

Súlycsoportjában, a kötöttfogású 97 kg-ban Szőke Alex is bekerült az első háromba: ő 58 ponttal harmadik lett az év végi összesítésben azzal, hogy a világbajnokságon másodikként, az olimpián pedig ötödikként zárt. Ebben a kategóriában az olimpiai bajnok orosz Musza Evlojev bizonyult a legjobbnak 102 ponttal. Ugyancsak 102 pontj lett az világbajnok iráni Mohammadhadi Saravinak is, de az olimpiai arany az orosz javára döntötte el a holtversenyt.

Nem került a legjobb három közé a 87 kilós Lőrincz Viktor, aki 2019-ben volt világelső. Idén hiába lett ezüstérmes a tokiói olimpián, két ponttal lecsúszott a világranglista képzeletbeli dobogójáról. Első a világ- és Európa-bajnok, valamint olimpiai bronzérmes szerb Zurabi Datunashvili lett 106 ponttal az ukránok olimpiai bajnoka, Zsan Belenyuk (84), illetve a vb- és Eb-ezüstérmes fehérorosz Kiril Maszkevics (58) előtt. A fiatalabb Lőrincz fivérnek 56 pont jött össze. Ami azért is bosszantó számára, mert a világranglista első három helyezettje komoly pénzjutalomban is részesül, ugyanis az elsők – köztük tehát Lőrincz Tamás is – tízezer dollárral gazdagodnak, a másodikok hét-, míg a harmadikok – köztük Szőke Alex – háromezer dollárt kapnak.

Az UWW tájékoztatása szerint ez egy különleges év volt, hogy olimpiát és vb-t is rendeztek, ezért előbbin húsz százalékkal több pontot lehetett szerezni.

Borítókép: Lőrincz Tamás a hazaérkezéskor (Fotó: Magyar Birkózószövetség/Róth Tamás)