Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Ferencváros legendás mesteredzője

„Széles József személyében a klubunkért mindig minden körülmények között kitartó, hűséges ember távozott közülünk. Tizenöt éves kora óta semmi mást nem tudott elképzelni, mint a zöld-fehér színkombinációt, az Üllői utat” – olvasható az FTC honlapján.

Széles József 1948. szeptember 29-én született, és sportolóként az FTC szabadfogású birkózójaként kétszer nyerte meg a magyar bajnokságot csapatban, előbb 1976-ban, majd 1978-ban. Aktív pályafutása után sem szakadt el a Fraditól, ugyanis edzőként is kivételes munkát végzett a Ferencvárosért.

Munkáját mindig meghatározta végtelen fradizmusa, bárhová is ment a nagyvilágban, mindenhol hirdette a Fradi szellemiségét. Széles József mindenkihez bizalommal fordult nemcsak a birkózó közegben, hanem azon túl is. Büszke volt arra, hogy a Fradihoz tartozhatott, és igyekezett tanítványait is ebben a szellemben nevelni. Az egyesület birkózó szakosztálya az elmúlt évtizedekben több nehéz időszakot is megélt, előfordult, hogy az alkalmazottak sokáig nem kapták meg a fizetésüket, de Széles József akkor sem ment el, mindvégig hűséges volt a Fradihoz. Neki is óriási szerepe volt abban, hogy a szakosztály végül minden nehézséget túlélt.

Nem csak a birkózó társadalom tagjainak volt bérelt helye a szívében, minden ferencvárosi sportolót szeretett, mindenkihez volt egy kedves szava, és mindenki bizalommal fordulhatott hozzá tanácsért. A mesteredző keze alatt több száz gyermek sajátította el a birkózás fortélyait, olyan fiatalokat tanított, mint a későbbi világ- és Európa-bajnok Bácsi Péter.

Soha, egyetlen interjújában nem mulasztott el hitet tenni az FTC szeretete mellett. A legkisebbek közül lett ő a legnagyobb, életfilozófiáját egyszer így foglalta össze.

„Mondják: ilyen alacsony termetű ember mi mást is tehetne, de nekem az az elvem is, hogy nem szabad a versenyzőket felülről nézni. Lentről igyekszem őket tolni felfelé az általuk megcélzott csúcsig. Ez fontos elv.”

A klubhoz fűződő viszonyáról egy, a 70. születésnapja alkalmából készült interjúban így beszélt:

„Ez a szakma és a Fradi iránti szeretetből adódik. Sosem meditáltam ezen sokat, mert nem munkahelyemnek tekintem a Ferencvárost, hanem az otthonomnak, így pedig mindig nagyon könnyű dolgozni. Az összes fiatal fradistának azt üzenném, hogy jó helyen vannak és legyenek büszkék arra, hogy a Ferencvárosi Torna Club sportolói.”

Széles Józsefnek a klubért végzett áldozatos munkáját 1993-ban aranydiplomával ismerték el, majd az FTC Örökös bajnoka lett, és az első, aki megkapta a 2013-ban éltre hívott Albert Életműdíjat. A 73 éves mesteredző 55 éven át szolgálta hűséggel a Ferencvárosi Torna Clubot. Az FTC saját halottjának tekinti, temetéséről a klub gondoskodik.

Borítókép: Széles József halála hatalmas veszteség a magyar birkózásnak és az FTC-nek (Forrás: Fradi.hu)