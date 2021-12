Újra nyert a Sopron, a közönség a csúcstartó csapatkapitányt ünnepelte

Egy hete látszott: gödörbe került a magyar női kosárlabda kirakatcsapata, a Sopron Basket. Az Euroligában hazai pályán kikapott a spanyol Gironától 68-53-ra, és kérdés maradt, sikerült-e gyorsan talpra állnia. Vasárnap a Szekszárd elleni rangadó azt mutatta, hogy igen, de az a kontinens legrangosabb sorozatában nem feltétlenül mérvadó – így következett szintén Sopronban az Arka Gdynia elleni mérkőzés.

Sajnos eleinte ez sem lett sokkal jobb a játék minőségét illetően. A lengyelek eddig kilenc meccsből csak egyet nyertek meg, de erre a találkozóra nagyon alaposan felkészültek. Észlelték, hogy a magyar bajnok manapság pocsék dobószázalékot nyújt, ezért agresszív zónával kezdtek, és a számításuk tökéletesen bejött. A palánk alatti tömörülésbe nem volt érdemes bevinni a labdát, kívülről pedig továbbra is roppant gyengén céloztak a soproniak, az első félidőben például csak minden negyedik próbálkozása hullott a gyűrűbe. Nem akadt vezéregyéniség, és az elfogadható védekezésnek, valamint az ellenfél ugyancsak szerény teljesítményének köszönhetően maradt szoros az eredmény a nagyszünetre, 26-24-re vezettek a vendégek.

A Sopron jó formában egy negyed alatt szerez annyi pontot, mint most kettőben, és ezt a harmadikban be is bizonyította, ugyanis ezt a játékrészt 26-11-re nyerte meg… Briann January és Gabby Williams két-két triplájával, valamint Határ Bernadett dupláival sikerült állva hagyni a Gdyniát, emellett a védekezése is szigorodott, és tizenhárom pont előnnyel kezdhette az utolsó negyedet. Ezután már nyugodtan játszhatott, és végül magabiztosan nyert 67-40-re az összezuhant, mindössze három pontra képes lengyelek ellen. A magyar bajnok még messze áll az igazi tudásától, de szívósan küzdve mászik ki a gödörből, és harcban áll a csoportja első helyéért. A csapat legeredményesebb játékosa Határ Bernadett volt 20 ponttal, Gabby Williams 16 pontig jutott.

A csapatkaptány Fegyverneky Zsófia ugyan csak 5 pontot dobott, a közönség mégis őt éltette perceken át. A magyar női kosárlabda egyik legnagyobb alakja a 413. mérkőzésén lépett pályára a Sopron mezében, és ezzel megdöntötte Honti Kata 430 meccses csúcsát.

Fotó: fiba.com

– A mérkőzés alatt nem jutott eszembe a csúcs, a játékra összpontosítottam – mondta az M4 Sport kamerája előtt a csapatkapitány. – Az első félidőben nehezen alkalmazkodtunk a lengyelek zónájához, a másodikban viszont néhány pontos dobás és jó ritmusú támadás sokat lendített rajtunk. Jól esik, hogy ilyen sokan számon tartják a klubrekordomat. Tizenegy éve játszom Sopronban, szeretek itt lenni, így az, hogy a héten egy évvel meghosszabbítottam a szerződésemet, csak a klubon múlott. Még mindig szeretek edzésre járni, így a befejezés még nem időszerű, és ha kellek, akkor maradok, nem volt nehéz a döntés. Az pedig szóba sem jöhet, hogy máshol kosárlabdázzak.

Gáspár Dávid, a Sopron vezetőedzője is kitért Fegyverneky Zsófiára:

– Nagyon boldog vagyok, hogy hosszabbított. Rá mindig lehet számítani, roppant keményen dolgozik minden egyes nap, alázatos és intelligens játékos, igazi ikon, örülök, hogy továbbra is együtt dolgozhatunk, és ő marad a csapat kapitánya. Ami pedig a mérkőzést illeti, az első félidőben is jó helyzeteket alakítottunk ki, de célt tévesztettek a dobások, és hiányoztak a betörések. A szünet után ez megváltozott, és büszke vagyok a lányokra, mert az utóbbi időszak után mentálisan nagyon erősnek bizonyultak. Mi is kimentünk védekezni egész pályára, hogy labdákat szerezzünk, sikerült negyven ponton tartani a Gdyniát, ami nagyon fontos mutatója a teljesítményünknek.