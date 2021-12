Valter Attila: Ha a Tour de France-ra akarnak vinni, az se érdekel

– Egyértelműen nagyobb lett a nyomás, de elsősorban szerintem saját magamra tettem nagyobb nyomást. Se a csapatom részéről nem érkeztek sokkal nagyobb elvárások, se a versenytársaktól, sem pedig a köztudattól, az emberektől, a szurkolóktól. Egyedül magamnak állítottam fel nagyobb feladatokat, hiszen úgy éreztem, ha már ezt sikerült elérni, akkor haladni kell ezen az úton tovább. Ami nem mindig jött össze utána, de ezt is át kellett élni, hiszen tényleg ez az út, amit szeretnék járni, hogy ilyen eredmények akár sorozatban jöjjenek – mondta a Digi Sport híradójának, a Sport 24-nek Valter Attila.

Azt még nem tudja, hogy a csapata milyen szerepet szán neki a Giróra, de egyelőre nem ez lebeg a szeme előtt.

– Ez attól függ, hogy a csapattársaim közül ki szeretne itt indulni, vannak nagyon erős, akár végső győzelemre is esélyes versenyzőink. Akik nyilván még egy szinttel felettem vannak, és ha ők ide jönnek s a csapat megcélozza a dobogót vagy a győzelmet, akkor nekem mindenképpen be kell állnom a sorba, amit én nagyon örömmel fogok venni. Az egy egészen nemes feladat, ha meg tudunk célozni egy összetett győzelmet vagy dobogót. Bízom benne, hogy akár már az itthoni, magyarországi szakaszokon is tudok valamit alkotni – jelentette ki a Groupama–FDJ versenyzője.

Itthon nem a legalkalmasabbak a körülmények már ilyenkor edzeni, ezért Valter Attila Spanyolországban edzőtáborozik De mi a helyzet az ünnepekkel?

– Az ünnepi „kajálásra” mindenképpen hazajövök. De az idén nagyon taktikusan a bölcsességfog-húzást úgy fogom időzíteni, hogy csak ésszel tudjak majd enni… – árulta el Valter Attila.

Borítókép: Valter Attila szenzációsan teljesített az idei Girón (Fotó: MTI/AP/LaPresse/Gian Mattia D'Alberto)