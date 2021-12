Vörös Virág: Minden elszakadt, ami elszakadhatott

A 22 éves síugró, a kőszegi Vörös Virág néhány nappal ezelőtt jelentette be, hogy visszavonul a versenyzéstől. Az elmúlt három évtized legeredményesebb magyar síugrója volt, többször is pontot szerzett a világkupa-versenyeken, s reális esélye volt annak, hogy ott legyen a 2022-es téli olimpián. Egy súlyos sérülés, az edzőinek inkorrektsége és a támogatás hiánya azonban összetörte az álmait. Vörös Virággal az Origó készített interjút.

Vörös Virág 11 évesen ismerkedett meg a síugrással, Kőszegen a 10 méteres sáncon.

– A legelső ugrásomra nem emlékszem, de arra igen, hogy nagyon élveztem az ugrásokat. Mindig azért rimánkodtam, hogy még egyet ugorhassak, aztán még egyet. Miközben azért nagyon sokszor elestem – de ez minden kezdővel előfordul. Estem-keltem, azt is megtanultam, hogyan kell úgy esni, hogy minél kevésbé fájjon. A síugrás előtt több mindent kipróbáltam. Nekem azért tetszett meg, mert teljesen más volt, mint a többi sportág. A síugrás előtt atletizáltam, teniszeztem és kosárlabdáztam is. De aztán a síugrás megfogott és szerelembe estem. Különleges dolog volt ez akkor. Én akartam ezt az egészet. Édesanyám ismerőse volt síugró és rajta keresztül ragadtam itt – emlékezett vissza a kezdetekre Vörös Virág, aki történelmet írt, mert az első magyar női síugró lett, aki világkupa-versenyen pontszerző helyen végzett.

2020. március 9-én, a norvégiai Lillehammerben azonban súlyos sérülést szenvedett.

– Hétfő este volt. Edzésen vettem részt, akkor voltam a karrierem csúcsán, amikor ez történt. Előttünk a férfiak edzettek, mi arra vártunk, hogy befejezzék. Aztán a norvégok nem készítették nekünk elő a sáncot, úgy mentünk rá. Szeles idő volt. Sokat kellett várnunk a fenti melegedőben. Nem tudtuk, hogy lehet-e ugrani, vagy nem. Az előugrókat is kivették, teljesen bizonytalan volt minden. Szerintem nem is lett volna szabad ugrani, annyira rosszak voltak a körülmények. Mégis elugrottam. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem féltem. Aztán kaptam egy olyan hátszelet, amely a levegőben megbillentett. Mindjárt az elugrás után éreztem, hogy baj van. Balra ment el a lécem, próbáltam menteni a menthetőt, de nem sikerült. A leérkezés pillanatában sérült meg az a térdem, amelyet 2016-ban egyszer már megoperáltak. Már ott tudtam, hogy nagyon nagy a baj. Borzalmasan fájt. Előbb a fizikai fájdalom volt a nagy, ebből nőtt ki a lelki. Az MR-vizsgálatok eredményéig még reménykedtem, de mindez hiú ábránd volt, mert a felvételek kimutatták, hogy minden elszakadt, ami elszakadhatott. Akkor nagyon magam alatt voltam, mert tudtam, hogy mi vár rám, hiszen mindezt egyszer már végigcsináltam. Hárman sérültünk meg ezen a napon. Egy osztrák versenyző, aki most tért vissza. Ehhez képest engem túl korán hajtottak vissza a sáncra, hogy ugorjak.

Borítókép: Vörös Virág 22 évesen befejezte a versenyzést (Fotó: AFP/Joe Klamar)