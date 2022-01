Még a vesztes csapat edzője is elégedetten értékelt a derbi után

Jó meccset és kapusparádét hozott vasárnap este az NB I derbije. A Ferencváros a Puskás Akadémiától elszenvedett vereség után érkezett Újpestre, ahova visszatértek a hazai csapat ultrái is, miután kiderült, hogy Roderick Duchatelet eladja a klubot, és így újra magyar tulajdonosa lesz a liláknak. A jó hangulat így garantált volt, bár néhány rigmustól mindkét tábor megkímélhette volna a többi szurkolót, illetve a hazaiak eltekinthettek volna a pirotechnika használatától, ami miatt a második félidő elején egy ideig meg kellett állítani a játékot.

Az első félidőben a Ferencváros játszott jobban, de csak kapufákig jutott, vagy Banai Dávid védte remek formában az újpestiek kapuját. A szünetet követően viszont ugrásszerűen feljavult a házigazda teljesítménye, ekkor Dibusz Dénesnek is többször bizonyítania kellett átlagon felüli képességeit. Végül a 78. percben a szerencse a Fradi mellé állt, Loncar lövése egy védőn felperdülve hullott a tehetetlen Banai felett a hálóba.

– A szünetben nagyon sajnáltuk, hogy a sok helyzetből nem tudtunk vezetést szerezni – mondta a találkozó után Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa. – A lehetőségek tényleg megvoltak, de kétszer a kapufa segítette ki az Újpestet, többször pedig Banai Dávid védett nagyszerűen. Megbeszéltük, nem csökkentjük a tempót, tartjuk a nyomást az ellenfélen, de nem így alakult, mert az újpestiek felvették a kesztyűt, és ők is szerezhettek volna gólokat. A végén egy megpattanó lövéssel nyertünk, de szerintem így is megérdemelten nyertünk, mert különösen az első félidőben fölényben futballoztunk, és valamivel több helyzetünk volt. Kapus szempontból nehéz meccset játszottunk, mert a nagy szelet is be kellett kalkulálnunk a lövésekbe. Győzelmi kényszerben léptünk pályára, mert egyrészt a derbin nem lehet más a cél, másrészt pedig újra bajnokok akarunk lenni, és nagyon tömör a mezőny a tabella tetején, minden pontra nagy szükségünk van. Ez a siker biztosan lökést ad a csapatnak, így kell majd folytatnunk a következő fordulóban a Paks ellen.

Dibusz Dénes védései is kellettek a Fradi győzelméhez Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A Ferencváros csütörtökön kikapott Felcsúton a Puskás Akadémiától, azaz Sztanyiszlav Csercseszov nem túl jól mutatkozott be a kispadon. Az orosz szakvezető erre is kitért a meccset követő sajtótájékoztatón:

– A világon nincs olyan csapat, amely ne tudna kikapni, a legfontosabb, hogy hogyan válaszol egy vereségre. Mi megadtuk a választ vasárnap. Profi módon álltunk a vasárnapi meccshez, profi reakciót adtunk. A győzelem mindig fontos, különösen igaz ez, ha egy vereség után vagyunk, és egy derbiről van szó. Most ráadásul jó játékkal akartunk nyerni. Nagyon jó helyzeteket dolgoztunk ki, ám ha ezeket nem váltjuk gólra, a saját helyzetünket nehezítjük meg. Ami még nagyon jó volt, az az, hogy csaknem telt házas mérkőzésen léphetett pályára a két csapat. Ezúttal azt a játékot láthattam, amit előzetesen megbeszéltünk. Nem egy teljesen kiegyenlített kilencven percet láthattunk, de az alapelgondolások visszaköszöntek, ezt örömmel láttam.

Sztanyiszlav Csercseszov a folytatásban elmondta, hogy elégedett volt a korábbitól eltérő pozícióban szereplő Tokmac Nguen játékával. Hozzátette: folyamatosan jobban és jobban meg kell ismerniük egymást a csapattal, de a cél, hogy mindenkiből kihozzák a benne rejlő potenciált. A vezetőedző kérdésre reagálva a hiányzó Myrto Uzuniról is beszélt.

– Nálunk a legjobb játékos maga a csapat, Uzuni pedig tagja ennek az együttesnek. Megkeresték őt egy nagy bajnokságból, hétfőn okosabbak leszünk az ő helyzetével kapcsolatban.

Milos Kruscsics két hete lett az Újpest vezetőedzője, és most Sztanyiszlav Csercseszovhoz hasonlóan vereséggel debütált. Ő azonban egyáltalán nem beszélt elkeseredetten, elégedett volt a csapatával, különösen a betegségek miatt zaklatott felkészülést is tekintve:

– Nehezen vettük fel a ritmust, főleg a középpályán nem mentek jól a dolgok, sok helyzetet kidolgozott az ellenfél. Szerencsénk is volt, illetve a kapusunk bravúrjainak köszönhetően sem kaptunk gólt. De gyorsan átláttuk a problémát, már az első félidőben cseréltem, ezzel sikerült stabilizálni a játékot. A fordulás után egészen más Újpestet láthattunk, mi voltunk a jobbak, a kezdeményezőbbek. Számtalan gólhelyzetet kialakítottunk, de hiányzott a kvalitás a gólhoz. A védelem is jól teljesített egy remek csapat ellen. A gól előtt még pont nálunk volt a labda, aztán egy megpattanó, szerencsétlen lövés után bekerült a hálónkba. Jól játszottunk ebben a periódusban, úgyhogy büszke vagyok a fiúkra. Nagyot küzdöttek, beleadtak mindent. Elkaptuk a fonalat, jó úton haladunk.

Banai Dávid a meccs hőse lehetett volna Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

Ha az Újpest kihúzza kapott gól nélkül, bizonyára a kapusa, Banai Dávid lett volna a mérkőzés hőse. Rengeteg helyzetben védett bravúrral, ám a szerencse egy alkalommal nem állt mellé, és ez elég volt a vereséghez.

– Több volt ebben a mérkőzésben – mondta az öltözőfolyosón. – Bízom benne, hogy legközelebb nekünk lesz akkora szerencsénk, mint most a Fradinak volt. Le a kalappal a csapat előtt, hiszen lényegében edzőmeccs nélkül érkeztünk a derbihez, és erre a teljesítményre lehet építeni. Lehet, hogy sok jó védést mutattam be, de ezek értéke most elhalványul amellett, hogy nem szereztünk pontot, márpedig a mi helyzetünkben most a pontok a legfontosabbak. Az én pályafutásomban ez a derbi volt a legjobb hangulatú, nagyon régóta vártam a többiekkel együtt, hogy a tábor visszatérjen a lelátókra, más így kimenni a pályára, más így játszani, és remélem, ez nem csak erre a meccsre szólt.

Borítókép: Milos Kruscsics és Sztanyiszlav Csercseszov is tudott mosolyogni a derbi után (Fotó: Nemzeti Sport/Balogh László)