Diósgyőri bravúr: a DVTK játszhat döntőt a Sopronnal a Magyar Kupában

A Sopron Basket egy negyed elteltével megrázta magát, a harmadikban megsemmisítette az ellenfelét, majd a negyedikben már pihentette a legjobbjait – így is össze lehet foglalni a női kosárlabda Magyar Kupa első negyeddöntőjét. A címvédő pénteken a negyeddöntőben játszi könnyedséggel lépett túl az TFSE-MTK csapatán, 80-35-re nyerve, és a különbség jóval nagyobb is lehetett volna, ha Gáspár Dávid vezetőedző a második félidőben nem a cseresort szerepelteti. Nos, eggyel beljebb a döntő felé hasonló volt a helyzet, azzal a különbséggel, hogy az elődöntőben a PEAC-Pécs az első negyedben nagyon jól tartotta magát, mindössze két pont volt a hátránya.

Ezután bekeményített a Sopron, a nagyszünetre elhúzott tizenhárom ponttal, majd utána lényegében megfojtotta a pécsieket, akik a harmadik játékrész tíz percében mindössze két pontot tudtak összehozni. A címvédőnél különösen Jelena Brooks és Briann January volt elemében, és Gáspár Dávid most is megengedhette magának, hogy a fiatalokat játszassa, ami egy háromnapos torna esetén nagyon jól jön egy csapatnak. A Sopron Basket végül 85-47-re nyert, amit Gáspár Dávid így értékelt:

– Elégedett vagyok a játékunkkal, bejutottunk a döntőbe, sokat is tettünk érte. Vannak még üresjárataink, a számukat azonban a fináléban csökkenteni akarjuk.

Fotó: Dömötör Csaba

Az ugyancsak euroligás Szekszárd a hazai környezet előnyeit élvező Diósgyőr ellen csapott össze a másik elődöntőben. A DVTK enyhén szólva sem készült zavartalanul a tornára, a koronavírus miatt Völgyi Péter két hétig nem tudott rendes edzést tartani, ám a csapat most nagyon jól kezdett, és Milica Jovanovics vezérletével 26-13-ra megnyerte az első negyedet. A szekszárdiak szétszórtan támadtak, lyukasan védekeztek, és ez a részeredmény nagy meglepetésnek számított. A tolnaiak képtelenek voltak felpörögni, a hazai együttes viszont olykor sziporkázott, és a 13. percben már húsz pont különbséggel vezetett.

Döbbenetes volt, hogy a Szekszárd első félidőben elért 32 pontját mindössze három játékos, Nikolina Milics (16), Szara Krnjics (10) és Cyesha Goree (6) hozta össze a többiek húsz perc alatt egyetlen egyszer sem találtak a gyűrűbe. Ezzel szemben a Diósgyőrből heten is eredményesek voltak, és ennek köszönhette az 54-32-es vezetést. A folytatásban szemlátomást nagy akarással vetette magát harcba a Szekszárd, de ez nem párosult jó játékkal, a játékosai továbbra is pocsékul dobtak, a triplái például mind célt tévesztettek, és a harmadik negyed derekára már 28 pontra is felhízott a különbség.

Fotó: Dömötör Csaba/Nemzeti Sport

Ekkor azonban mintha fáradni látszott volna a DVTK, és az utolsó játékrészre már „csak” tizenöt pontnyi hátránnyal kezdett bele a Szekszárd. A Diósgyőr azonban tartani tudta ezt a különbséget, sőt annyira összeszedte magát, hogy még növelni is tudta, és végül simán nyerte meg ezt az elődöntőt. A csapatban többen is kiváló teljesítményt nyújtottak, a 23 pontos Jovanovics mellett Green (15), Bernáth (13), Vorhpal (10) és Kányási (11) is remekül játszott. Ezzel szemben a Szekszárdban végig csak Milics volt dicsérhető, aki 22 pontig jutott. Sokat elmond a csapatról, hogy húsz hárompontos kísérletéből mindössze egy ért célba… A DVTK sikere meglepetés, bravúr, és ezzel akárcsak tavaly, a Diósgyőr lesz a Sopron ellenfele a Magyar Kupa döntőjében.

Zseljko Djokics, a szekszárdiak vezetőedzője a mérkőzés után gratulált a Diósgyőrnek, és kiemelte, hogy milyen rossz százalékkal dobtak a játékosai kívülről, és ebben látta a sima vereség okát. Miskolci kollégája, Völgyi Péter természetesen boldogan értékelt:

– Nagyon örülök, hogy hazai pályán ismét döntőbe jutottunk. Meglepődtem, a játékosaim mennyire fegyelmezetten, okosan kosárlabdáztak az első félidőben, és ezzel akkora előnyt szereztek, hogy később egy rövidebb hullámvölgy is belefért. Extra teljesítmények is akadtak nálunk, ez is kellett a győzelemhez, nagy szívvel megyünk majd bele a döntőbe.

Női kosárlabda Magyar Kupa, elődöntők: Sopron Basket–NKA Uiversitas PEAC 85-47 (20-18, 25-14, 23-2, 17-13), Atomerőmű KC Szekszárd–Diósgyőri VTK 66-83 (13-26, 19-28, 19-12, 15-17).

Vasárnap a 3. helyért a PEAC-Pécs és a Szekszárd játszik 15.30-tól, a döntőt pedig a Sopron Basket és a Diósgyőr vívja 18 órakor, az M4 Sport+ mindkét mérkőzést élőben közvetíti.

Borítókép: Érthetően nagy volt a diósgyőriek boldogsága (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)