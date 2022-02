Jó vásárt csinálhattunk az orosz Európa-bajnok birkózó honosításával

Klasszisaink közül a tokiói olimpiai bajnok Lőrincz Tamás immár sportvezetőként – pár hete lett a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia szakmai igazgatója –, fivére, az ötkarikás ezüstérmes Lőrincz Viktor edzőként volt jelen a válogatón; ez is jelezte a küszöbön álló generációváltást. Bár ha azt nézzük, hogy szabadfogású veteránjaink, az Eb-2. Ligeti Dániel, valamint a vb- és Eb-3. Veréb István elindult és nyert is 125, illetve 92 kilóban, mégsem annyira egyértelmű a helyzet. A fogásnem legfrissebb honosítottja, a 2018-as Európa-bajnokokságon még orosz színekben aranyérmes Vlagyiszlav Bajcajev nagyszerűen mutatkozott be, bár az ő tudásához nehezen mérhető a 97 kilósok hazai mezőnye.

A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) hírlevelében arról számolt be, hogy kötöttfogásban a Lévai testvérek magabiztosan diadalmaskodtak, a szívizomgyulladás után visszatérő, Eb-2., U23-as Eb-győztes Lévai Zoltán a 77, a vb-5. U23-as vb-nyertes Lévai Tamás a 82 kilósak között. 87 kg-ban rangadót vívott az Eb-3., U23-as vb- és Eb-aranyérmes Szilvássy Erik a vb-5., junior vb- és Eb-első Takács Istvánnal, akit szoros küzdelemben 2-1-re felülmúlt, s előnyt szerzett az Európa-bajnoki szereplésért zajló csatában. Az U23-as vb-2. Losonczi Dávid mellizomsérülése miatt duó lett a trióból.

Folytatás, ahogy Módos Péter szövetségi kapitány elmondta, a jövő héten Bulgáriában, a Dan Kolov–Nikola Petrov emlékversenyen, hiszen ez még csak az első állomása volt a válogatósorozatnak. A többi kategóriában egyértelműnek látszik a helyzet, 72 kilóban pedig az Eb-3. Fritsch Róbert betegsége miatt elmaradt a párharc a junior vb-3. és Eb-2. Tösmagi Attilával. A vb-2., olimpiai 5. Szőke Alex vállműtéte után lábadozik, ő sem indult. A válogatónak nemzetközi jelleget adott néhány német birkózó szereplése, a pontversenyt azonban nagy előnnyel nyerte meg a Budapesti Honvéd.

Az Európa-bajnokságot március 28. és április 3. között rendezik a budapesti BOK-csarnokban.

Borítókép: Vlagyiszlav Bajcajev (fehérben) könnyedén nyerte meg a hazai válogatót (Fotó: MBSZ/Róth Tamás)