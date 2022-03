Megvan a magyar bajnok ellenefele az Euroliga elődöntőjében

Ellenfélre várt a Sopron Basket, és megkapta: a Perfumerias Avenida Salamanca lesz az ellenfele a női kosárlabda Euroliga Final Fourjában a döntőbe jutásért. A spanyol csapat az olasz UNI Gironával vívott párharcot, amely szombat estig 1-1-re állt, akkor viszont Salamancában 74-65-ös hazai győzelem született, és így a házigazda 2-1-gyel bejutott a négyes döntőbe.

A Sopron és a Salamanca párharca több érdekességet is rejt magában. Az egyik az, hogy megismétlődik a tavalyi elődöntő, ugyanis egy éve az isztambuli Final Fourban is ők játszottak egymással az egyik ágon a fináléért. Akkor a spanyolok 72-61-re nyertek, majd a döntőben kikaptak 78-68-ra a Jekatyerinburgtól, és a második helyen zártak. Akkor a magyar bajnok negyedik lett, miután a bronzéremért vívott találkozón 64-58-as vereséget szenvedett a török Fenerbahcétól.

Fotó: Fiba.com

A másik érdekesség az, hogy a Perfumerias Avenida vezetőedzője az a Roberto Iníguez, aki 2017 nyarától 2019 májusáig éppen a soproniak kispadján ült, kétszer is bevitte őket a Final Fourba, és ott egy második, majd egy negyedik helyet szerzett velük. Utódja, Gáspár Dávid a tavalyi negyeddöntőben alulmaradt az elődjével szemben, most itt az idő a visszavágásra.

Mindez ezt is jelzi, hogy a Sopron Basket roppant stabilan tagja a kontinens elitjének a sportágban. Az utóbbi öt kiírásból négyszer eljutott a négyes döntőbe, az ötödik alkalommal ezt nem tehette meg, mert 2020-ban a járvány miatt félbeszakadt a sorozat, és nem is fejeződött be. A másik ágon a Fenerbahce és a cseh ZVVZ USK Praha csap majd össze az elődöntőben. Újabb érdekesség, hogy miként fentebb is láthattuk, a Fenerbahce, a Salamanca és a Sopron Basket egy éve is ott volt a legjobb négy között, azaz nehéz betörni ebbe az elitbe. Az egyetlen hiányzó a kontinens mai egyeduralkodója, a Jekatyerinburg, amely ezúttal is biztosan ott lenne a Final Fourban, ha az orosz csapatokat vele együtt a FIBA nem zárja ki az orosz-ukrán háború miatt.

Az Euroliga elődöntőit a FIBA honlapja szerint április 8-án, pénteken, a helyosztókat pedig 10-én, vasárnap játsszák le, a helyszínről később dönt a nemzetközi szövetség.

Borítókép: Jelena Brooksra kulcsszerep vár majd a Final Fourban (Fotó: Fiba.com)